 

Названы “Тихие” симптомы рака щитовидной железы

04.06.2023, 10:05, Разное
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Рак щитовидной железы является одним из наиболее распространенных типов онкологии, диагностируемых во всех частях мира. Международная статистика показывает, что это заболевание чаще встречается у женщин.

На момент обнаружения рака щитовидной железы опухоль уже может быть растущей и злокачественной. его часто пропускают, потому что он не имеет явных симптомов. Это заболевание можно также обнаружить по повышенному уровню кальцитонина и частым походам в туалет.

Следует обратить внимание на шишку в нижней передней части шеи. Боль, связанная с раком щитовидной железы, может быть слабой и даже не проявляться. Заболевание может также вызывать изменение голоса или ощущение давления на шею. При любых подозрениях проблемы необходимо проконсультироваться с врачом.

Определить наличие рака щитовидной железы можно с помощью различных анализов. Лечение довольно часто включает хирургическое вмешательство, медикаментозное лечение или и то, и другое.Крайне важно немедленно обратиться к врачу, если есть какие-либо симптомы или подозрения.

Раннее выявление карциномы щитовидной железы является залогом успешного лечения. Важно регулярно проходить обследования, даже если нет никаких симптомов. Это позволит сохранить здоровье и выявить рак щитовидной железы на ранних стадиях.


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