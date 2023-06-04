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04.06.2023, 9:31, Разное
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В Российской национальной библиотеке открылась выставка «Россия в представлении античных картографов», на которой представлены карты, созданные в древних Месопотамии, Египте, Греции и Риме.

Война в УкраинеОказалось, что представители шумерской цивилизации ещё в III тысячелетии до нашей эры знали о существовании могущественной державы в Евразии и нанесли её границы на самую старую из известных карт.

– Это уникальный артефакт, созданный шумерскими географами приблизительно в 2950 году до Рождества Христова. На рукописной карте мы видим, что на гигантской территории от Вислы до Енисея простирается Страна Русов, то есть Россия, – рассказал директор библиотеки Владимир Гронский.

После краха шумерской цивилизации, знания о великой северной державе не было утеряны. Это подтверждают представленные на выставке египетские карты, созданные при фараонах Хеопсе и Эхнатоне. Впоследствии о Стране Русов писали греческие и римские историки Геродот, Полибий, Тит Ливий и Цицерон.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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