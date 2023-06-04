Человеческие чувства или зрелищные элементы: в чем различие между духовностью и эзотерикой

В современном мире человек зачастую уже просто не может различить такие два понятия, как духовность и эзотерика. Но вот здесь как раз и нужно остановиться, чтобы разобраться в том, что же обозначают эти два понятия, куда относятся человеческие чувства, а куда зрелищные элементы. А также выяснить, в чем различие между эзотерикой и духовностью.

Знание или магия

Стоит понимать, что духовность является все-таки знанием, неуловимым, но глубоким, а вот экзотерика всегда содержит магию. Первое практически невозможно выразить словами, так как она неуловима. Духовность – это, прежде всего, человеческие чувства, это любовь, это средство существование человека.

А вот эзотерика является захватывающим, чем-то осязаемым, имеющим зрелищные моменты. И к этой области можно отнести и астрологию, и маятник, и нумерологию, и другие впечатляющие инструменты, которые всегда будут интересны и увлекательны.

Медитация или беспокойство

Существуют не только различия между духовностью и зотерикой, но эти две области могут прекрасно существовать и взаимодействовать друг с другом. Но не стоит одно явление заменять другим. Нужно помнить, что духовность не может быть основана на магии. Вначале обычно человек старается найти ответы на многие вопросы, используя гадание на картах или астрологические формулы.

Но со временем неразрешенные проблемы начинают вызывать беспокойство, и вот тогда нужно понять, как же помочь вернуть себе или близким умиротворенное состояние. И на помощь всегда приходит медитация, которая позволяет соединиться со своим телом и понять свой дух, который является внутренним источником.

Духовности невозможно назначить реальную цену

Измерить в деньгах духовность человека невозможно, так как внутренний мир человека безграничен, и любые помощники, помогающие открыть человеку себя, не требуют за это плату. В последнее время появилось много фальшивых помощников, которые представляются духовными учителями, показывают, что занимаются эзотерикой и назначают высокую цену. Но такие фальшивые помощники просто обманывают людей, ведь спиритуалистам не нужны деньги.

Духовность не измеряется каким-то денежными суммами, поэтому не стоит обращать внимание на все попытки заманить на курсы, которые бы вас все равно ничему не научили. Требуя огромные суммы, обычно такие фальшивые помощники рассказывают о том, что каждый из нас может войти в контакт с высшими силами и всегда общаться с ангелами. Но все эти курсы и обучения не могут приблизить к тому, чтобы провести сеанс спиритизма или научить понимать себя, свой внутренний мир.

Эзотерика и психология

Не всегда получают возможности понять себя, свой духовный мир те, кто постоянно общается с ангелами. Порой можно преуспеть в психологии, и тогда человек, постоянно работая над собой, узнает свои внутренние потребности, познает себя духовно. Да, было бы интересно просто ждать свою судьбу, обратившись к экстрасенсу, но, получив такие знания, ситуацию не изменить.

Если требуются изменения в жизни, то для духовности требуется самопознание. И про это не стоит забывать. Как только вы поймете свой внутренний мир, обработает его, то тогда вы духовно обогатитесь и сможете посмотреть на весь мир и на себя в нем. И такие изменения происходят после того, как ваша работа над собой выполнена самостоятельно.

Эзотерика не поддерживает психологию, отвергает ее, считая вредной. Принято считать, что психология дает ценности более приземленные, а вот про высшие силы, про общение с ангелами совсем забывает. Но пока у человека есть проблемы, следует уметь находить время и на эзотерику, и на психологию. И это даст возможность обогатиться духовно, познать себя и избежать многих проблем.