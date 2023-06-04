Стало известно, что ждет российский рубль в случае обвала доллара

Хотя угроза американского дефолта временно ослабла, она еще не исчезла. В случае возможного обвала доллара может произойти обвал рынка и банковского кризиса.

Николай Кузнецов, доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления, считает, что резкое падение стоимости доллара США вызовет сильнейший переполох на финансовых рынках всего мира и приведет к глобальному банковскому кризису. Кузнецов отметил, что в этих условиях капитал бросится искать “тихие гавани”, инвесторы будут вкладывать средства в товарные рынки и золото, но не в российскую экономику. Финансовая паника заставит страны, экономика которых основана на экспорте сырья, изменить свою политику и найти новые методы ведения бизнеса.

Он также отметил, что однажды доллар перестанет быть главной валютой мира. Ни одна валюта, в общем-то, никогда не могла сохранять этот статус вечно. Отказ от доллара – процесс долгосрочный, и на его завершение потребуются десятки лет.