 

Стало известно, что ждет российский рубль в случае обвала доллара

04.06.2023, 8:45, Разное
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Хотя угроза американского дефолта временно ослабла, она еще не исчезла. В случае возможного обвала доллара может произойти обвал рынка и банковского кризиса.

Николай Кузнецов, доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления, считает, что резкое падение стоимости доллара США вызовет сильнейший переполох на финансовых рынках всего мира и приведет к глобальному банковскому кризису. Кузнецов отметил, что в этих условиях капитал бросится искать “тихие гавани”, инвесторы будут вкладывать средства в товарные рынки и золото, но не в российскую экономику. Финансовая паника заставит страны, экономика которых основана на экспорте сырья, изменить свою политику и найти новые методы ведения бизнеса.

Он также отметил, что однажды доллар перестанет быть главной валютой мира. Ни одна валюта, в общем-то, никогда не могла сохранять этот статус вечно. Отказ от доллара – процесс долгосрочный, и на его завершение потребуются десятки лет.


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