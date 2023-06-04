Выпускной-2023: Дети звезд российского шоу-бизнеса прощаются со школой

Этот май для сына Тутты Ларсен стал особенным. Ему исполнилось 18, и он прощается со школой. Наследник телеведущей Лука Романенко окончил 11 класс, и теперь готовится к новому этапу своей жизни. “Долгой тебе дороге во взрослую жизнь! Я рядом”, – писала недавно знаменитость в своем блоге, обращаясь к сыну.

В этом же году школу окончила и дочь Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина Ариадна. На днях для нее прозвенел последний звонок. Правда, она запретила знаменитой матери приходить на выпускной вечер. Дочь сказала матери, что не хочет ее видеть в важный день, потому что та якобы может отвлечь от нее внимание. Танцовщица пожаловалась на наследницу подписчикам в соцсетях, но нашлись те, кто встал на сторону Ариадны. Дескать, нечего делать балерине с дурной репутацией на празднике дочери.

Со школой прощается и сын покойного рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Антоний Киселев. Юноша идет по стопам знаменитого родителя. Он занимается музыкой и уже выпускает треки под псевдонимом Juzeppe Junior.

16-летняя дочь певицы Глюкозы Лида решила, что после 9 класса не вернется в школу. Стало быть для нее тоже уже прозвенел последний звонок. Девочка решила работать и изучать то, что действительно важно. “Хочется сесть и заняться финансовой грамотностью, чтобы понимать что-то минимальное про инвестиции”, – делилась дочь артистки в интервью порталу Woman.ru.

У дочери певицы Жасмин тоже выпускной. Маргарита окончила начальную школу и теперь готовится к 5-му классу. Опубликовав кадры с выпускного дочери в соцсети, певица написала: “Такой важный и трепетный день”.

Ранее журналист Отар Кушанашвили защитил Анастасию Волочкову в скандале из-за выпускного ее дочери. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.