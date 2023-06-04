 

Выпускной-2023: Дети звезд российского шоу-бизнеса прощаются со школой

04.06.2023, 7:59, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Этот май для сына Тутты Ларсен стал особенным. Ему исполнилось 18, и он прощается со школой. Наследник телеведущей Лука Романенко окончил 11 класс, и теперь готовится к новому этапу своей жизни. “Долгой тебе дороге во взрослую жизнь! Я рядом”, – писала недавно знаменитость в своем блоге, обращаясь к сыну.

В этом же году школу окончила и дочь Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина Ариадна. На днях для нее прозвенел последний звонок. Правда, она запретила знаменитой матери приходить на выпускной вечер. Дочь сказала матери, что не хочет ее видеть в важный день, потому что та якобы может отвлечь от нее внимание. Танцовщица пожаловалась на наследницу подписчикам в соцсетях, но нашлись те, кто встал на сторону Ариадны. Дескать, нечего делать балерине с дурной репутацией на празднике дочери.

Со школой прощается и сын покойного рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Антоний Киселев. Юноша идет по стопам знаменитого родителя. Он занимается музыкой и уже выпускает треки под псевдонимом Juzeppe Junior.

16-летняя дочь певицы Глюкозы Лида решила, что после 9 класса не вернется в школу. Стало быть для нее тоже уже прозвенел последний звонок. Девочка решила работать и изучать то, что действительно важно. “Хочется сесть и заняться финансовой грамотностью, чтобы понимать что-то минимальное про инвестиции”, – делилась дочь артистки в интервью порталу Woman.ru.

У дочери певицы Жасмин тоже выпускной. Маргарита окончила начальную школу и теперь готовится к 5-му классу. Опубликовав кадры с выпускного дочери в соцсети, певица написала: “Такой важный и трепетный день”.

Ранее журналист Отар Кушанашвили защитил Анастасию Волочкову в скандале из-за выпускного ее дочери. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / В библиотеке нашли шумерскую карту, на которой есть Россия

04.06 / Человеческие чувства или зрелищные элементы: в чем различие между духовностью и эзотерикой

04.06 / Стало известно, что ждет российский рубль в случае обвала доллара

04.06 / Рак, развод и жизнь сначала: Анджелине Джоли исполнилось 48

04.06 / Новые доказательства опровергают гипотезу о падении Тунгусского метеорита

04.06 / Zа Vойну: Отдых на атолле Бикини

04.06 / “Устроила танцы на костях”: Пугачеву призвали выйти на дискуссию

04.06 / Мнение: Ночь светла

04.06 / Дружба теленка с лошадью умилила Сеть

04.06 / Zа Vойну: Следователь-рекордсмен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика