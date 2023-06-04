Депутат Госдумы РФ заявил, что ни одна из целей СВО за 15 месяцев так и не была достигнута

России не удалось достичь ни одной из целей, которые поставил президент Владимир Путин при военном вторжении в Украину, признал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член «Единой России» Константин Затулин.

Официально было заявлено, что Россия собирается добиться «денацификации, демилитаризации и нейтралитета Украины», а также «защитить» жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, напомнил депутат.

– По какому из этих пунктов мы достигли результата? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной, если останется существовать, — заявил Затулин.

Он считает, что при текущей поддержке Запада России не удастся захватить Украину, чтобы что-то с этим сделать.

– Вопрос — останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего того, что происходит, или нет? Останется, потому что сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается, — на самом деле, не хватает, — уточнил Затулин.

Депутат отметил, что изначальный план СВО сорвался и «просто был нереальный в своей основе» и призвал переходить к «другому плану». В чём заключается другой план Затулин не уточнил (может пора заканчивать свое СВО?).

24 февраля 2022 года, объявляя о начале СВО, российский президент Владимир Путин назвал ее «спецоперацией по защите людей Донбасса», которые «на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». Между тем в конце декабря выяснилось, что за менее чем год боевых действий в ДНР и ЛНР погибло больше мирных жителей, чем за 7 лет минских соглашений. Причем если верить данным российского омбудсмена Татьяны Москальковой, речь идет о трехкратном росте количества жертв.

Это не первая цель СВО, которая была «достигнута» с точностью до наоборот. 24 февраля Путин заявил, что Россия не допустит приближения «военной машины НАТО» к своим границам. Однако после вторжения в Украину свои заявки на вступление в альянс подали Швеция и Финляндия. Последняя стала членом блока 4 апреля. Она имеет почти 1300 км сухопутной границы с Россией.

Также о провале говорил и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, вместо того чтобы «демилитаризировать» Украину, Россия спровоцировала накачку Киева оружием.

– Если у них было до начала спецоперации условно 500 танков, теперь у них их пять тысяч. Если воевать тогда умело 20 тысяч бойцов — теперь 400 тысяч. Как же мы ее демилитаризовали? Мы, наоборот, хрен знает как милитаризовали, — подчеркивал он.