 

Рак, развод и жизнь сначала: Анджелине Джоли исполнилось 48

04.06.2023, 6:40, Разное
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4 июня голливудской звезде Анджелине Джоли исполнилось 48 лет. При одном взгляде на актрису невозможно в это поверить, ведь она по-прежнему хрупкая и утонченная девушка.

В ее багаже сразу несколько профессий – Джоли актриса, режиссер, сценарист, продюсер, модель, а также посол доброй воли ООН. Анджелина Джоли дважды получала “Оскар” и три раза “Золотой глобус”. Кроме того, она два раза была награждена в Гильдии киноактеров США.

Анджелина Джоли продвигает идеи феминизма и активно занимается благотворительностью. Также она является многодетной матерью и воспитывает приемных детей.

Джоли одной из первых американских звезд усыновила мальчика из Камбоджи, которого назвала Мэддоксом. Вскоре Джоли развелась со вторым мужем Билли Бобом Торнтоном и официально стала матерью-одиночкой. Часто ее критиковали за то, что она лезет не в свое дело и становится как в каждой бочке затычка. Однако ее ничто не останавливало. Она пробовала себя во всем – бралась за гуманитарные миссии и становилась режиссером, за что ее часто критиковали. Ничто не смогло остановить ее на пути к успеху.

С 2001 года Анджелина Джоли является послом доброй воли ООН по делам беженцев. Она ездит по миру и живет вместе с беженцами. Ест и спит рядом с ними, не брезгуя и не зазнаваясь. Джоли активно привлекает внимание к проблемам общества.

В 2003 году вместе с Брэдом Питтом она создала благотворительный фонд и ежегодно жертвует туда миллионы долларов, в том числе на борьбу с раком. Несмотря на единое дело, пара разорвала отношения со скандалом. После развода актриса фактичеки начала жизнь сначала и сильно изменилась, в том числе из-за мастэктомии и боязни заболеть раком.

К слову, тема онкологии несказанно близка Анджелине Джоли, ведь в ее роду это реальная проблема. Ее мама Джоли Маршелин пережила рак груди, но умерла в 57 лет от рака яичников. Бабушка и тетя Анджелины тоже умерли от этой напасти. Генетический тест показал, что сама Джоли также является носителем опасного гена. Риск развития рака груди у нее составлял 87%, а рака яичников — 50%. Именно тогда она решилась на операцию по удалению молочных желез и яичников.


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