Zа Vойну: Отдых на атолле Бикини

Отдых на атолле Бикини

В порядке ликбеза. Век живи – век учись. Все мы знаем о испытаниях атомных бомб на Атолле Бикини. Лично я считал , что там вообще какой- то лунный ландшафт, ну или сплошные мутанты – годзилы. Оказывается – вовсе нет. Немного истории.

1 июля 1946 г. В лагуне атолла Бикини. острова мишень – флот, который состоял из 77 боевых и вспомогательных кораблей, в том числе: 5 линкоров, 4 крейсера, 2 авианосца, 14 миноносцев, 8 ПЛ, 19 транспортов, 22 десантных корабля и 1ж/б плавучий док.

Среди крупных боевых кораблей надо отметить американские линкоры «Арканзас», «Нью-Йорк», «Невада», «Пенсильвания» и японский линкор «Нагато». Авианосцы – тяжелый «Саратога» и легкий «Индепенденс». Тяжелые крейсера представлял германский «Принц Ойген» , а легкие – японский крейсер «Сакава» и американский «Солт Лейк Сити».

В 09:00 третья в истории человечества атомная бомба «Эйбл» была сброшена с бомбардировщика B-29 Superfortress Dave’s Dream (бывший Big Stink из 509-й операционной группы, принимавший участие в бомбардировке Нагасаки) и взорвалась в 158 м над флотом-мишенью. Мощность взрыва составила 23 килотонны. Многие из 114 присутствующих на испытаниях представителей прессы были разочарованы эффектом, который произвёл взрыв на корабли. Только два корабля затонули, один опрокинулся, а восемнадцать получили повреждения.. Два десантных корабля затонули немедленно, два эсминца через час, один японский крейсер — на следующий день. Линейный корабль получил незначительные повреждения.

Спасая положение ВМС заявили, что летчики промахнулись на 600м. Дальнейшее «расследование» показало, что летчики бомбили правильно, а виновником был официально объявлен …стабилизатор бомбы! Вопрос – где они его нашли??. Этот взрыв был воздушный и радиоактивное облако ушло заражать атмосферу, тогда как корабли и местность получили незначительную дозу. Можно заметить, что если бы на кораблях были экипажи, то результат был бы еще хуже, поскольку борьба за живучесть спасла бы эсминец, а уж крейсер и подавно.

Испытания продолжили подводным ядерным взрывом.

25 июля того же года. Испытание «Бэйкер». Четвертая по счету Бомба была подвешена к днищу десантного корабля LSM-60, поставленного на якорь в середине флота-мишени. Заряд взорвался в 27 м под водой, глубина в точке взрыва составляла 54 м.

С точки зрения «картинки» взрыв получился очень зрелищным – огромный столб воды и донного ила поднялся над лагуной. Ни одной уверенно идентифицированной части LSM-60 не было обнаружено: ударные волны с потоками воды разрушили его на мелкие части, которые затем разлетелись, упали в воду, а поднявшийся после взрыва ил осел и засыпал дно на площади поперечником более 1,6 км слоем толщиной до 3 м. Еще семь кораблей были потоплены, среди них: авианосец Saratoga, линкоры Arkansas, Nagato, подводные лодки Apogon, Pilotfish, сухой док ARDC-13, баржа YO-160. Еще восемь судов оказались изрядно повреждены. Радиоактивное заражение было очень сильным.

До 1958 года, на протяжении 12 лет, США провели на этом атолле еще 21 ядерный взрыв.Однако самое интересное том, что в середине 70-х годов туда стали возвращаться местные жители. В июне 1996 года на атолле открылся курорт. Сегодня там спокойно ловят рыбу туристы, а дайверы осматривают «атомный флот» – те корабли, которые были отправлены на дно при испытаниях ядерного оружия. Здесь на глубине всего 12 метров лежит авианосец «Саратога», рядом – флагман императорского флота линкор «Нагато», откуда японский адмирал Ямомото произнес в эфир знаменитое «Тора, тора, тора!» – кодированный приказ к атаке на Перл-Харбор. И еще семь кораблей – две субмарины, еще один линейный корабль, два эскадренных миноносца и два военных транспорта. Девять кораблей, не считая бедолагу LSM-60 , которого распылил «Бейкер».

Вдумайтесь – 23 атомные бомбы взрывались на относительно небольшом участке в среднем каждые полгода, но как то кардинально изменить флору и фауну атолла не смогли. Выяснилось, что подводные взрывы атомных зарядов приносят кораблям гораздо больше вреда, чем воздушные, но потопить боевой корабль можно только при достаточно близком его нахождении к эпицентру взрыва. О, как. Оказывается там сейчас…курорт. Понятно, что нормальный человек туда в жизни не сунется, но отморзки – то там тусуются и ничего с ними не происходит. Такие дела.

https://vk.com/feed?w=wall13469741_2657 – цинк

Собственно, а откуда удивления, если в том же Чернобыле еще с нулевых активно процветал экстремальный туризм и до начала войны группы туристов туда регулярно ездили. Что конечно не отменяет последствий радиационного заражения.

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