Zа Vойну: Следователь-рекордсмен

Рекорд полковника Захарченко побит.

Следователь-рекордсмен

“Ъ” стали известны подробности одного из крупнейших за последние годы уголовных дел коррупционной направленности. По версии ГСУ СКР и надзирающей за ним Генпрокуратуры, начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев получил от подследственных хакеров взятку в биткойнах, соответствующую почти $24 млн. Коды доступа к электронному кошельку с биткойнами следователь хранил в папке с названием «Пенсия», где их и нашли, взломав его компьютер. Взяткодатели отделались условными сроками, а у господина Тамбиева надзор рассчитывает конфисковать весь его коррупционный доход.

В понедельник, 5 июня, Никулинский райсуд Москвы должен рассмотреть иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина, который добивается конфискации коррупционных доходов Марата Тамбиева.

Поступив на службу в СКР в декабре 2011 года, господин Тамбиев последовательно занимал должности следователя Гагаринского межрайонного следственного отдела, следователя по особо важным делам следственного управления по Юго-Западному административному округу, заместителя руководителя Мещанского следственного отдела, его начальника и, наконец, руководителя следственного отдела по Тверскому району столичного ГСУ СКР. Надзором было установлено, что следственный работник официально жил на одну зарплату, а у него самого и членов семьи дорогостоящего имущества и накоплений денежных средств в российских рублях, а также иностранной и криптовалюте не имелось. Во всяком случае, никто из них его не декларировал.

Однако в ходе расследования уголовного дела, возбужденного против господина Тамбиева по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ ГСУ СКР, а затем и Генпрокуратурой, было установлено, что фигурант является обладателем 1032,1 биткойна, стоимость которых на 30 января 2023 года эквивалентна $23 980 843, или 1,662 млрд руб. по тогдашнему курсу ЦБ.

По версии следствия, криптовалюту господин Тамбиев получил 7 апреля прошлого года от членов хакерской группировки Infraud Organization Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяевского, уголовное дело которых находилось в его производстве, за неналожение ареста на их активы.

Отметим, что взятка в 1,6 млрд руб. является рекордной для сотрудников правоохранительных органов России. Даже подпольный миллиардер из МВД Дмитрий Захарченко, согласно приговору Пресненского райсуда Москвы, был признан виновным в получении взяток на общую сумму 1,4 млрд руб., но не разово, а в течение десятилетия. Экс-полицейскому Захарченко по двум приговорам был назначен 16-летний срок, который он сейчас обжалует в Мосгорсуде.

Предполагаемую взятку у господина Тамбиева обнаружили в ходе обыска его квартиры на Большой Очаковской улице Москвы. Среди прочего, по данным “Ъ”, у него обнаружили ноутбук марки Apple MacBook Pro, который взломать удалось только через несколько месяцев.

В нем внимание следователей центрального аппарата СКР привлекла папка под названием «Пенсия», в которой оказалась фотография листа бумаги с записями кодов, позволявших господину Тамбиеву получить доступ к 932,1 и 100 биткойнам.

Следствие долго решало, как с ними поступить, и в итоге была проведена следующая операция. По решению Басманного суда, в который обратилось ГСУ СКР, на биткойны был наложен арест «путем изъятия и перевода на электронный адрес криптокошелька», находящегося на аппаратном кошельке для криптовалют Ledger Nano X. В тот же день следователь перевел криптовалюту на адрес кошелька, после чего аппаратный кошелек с ключами доступа к нему помещен в камеру хранения вещественных доказательств СКР.

Обосновывая конфискацию пенсии господина Тамбиева, замгенпрокурора указал, что за все время службы в следственных органах обвиняемый официально получил немногим более 11,7 млн руб., а нахождение у него биткойнов, оцениваемых в 1,6 млрд руб., «указывает на получение имущества из не предусмотренных законом источников», то есть совершение коррупционного правонарушения.

Комментариями защиты господина Тамбиева “Ъ” не располагает. Известно, что свою вину в коррупции он отрицает, а до недавнего времени судился со Следственным комитетом, добиваясь восстановления на службе. Дело в том, что из СКР его уволили за нарушение присяги и совершение поступка, порочащего честь сотрудника следственного органа. Однако в своем обращении в суд господин Тамбиев указал, что поскольку якобы совершенное им преступление еще не доказано в суде (расследование продолжается), то и не установлен сам факт коррупционного правонарушения. Соответственно, следователь требовал, чтобы его восстановили на службе и выплатили компенсацию за «время вынужденных прогулов». Иск был отклонен, поскольку нарушение присяги подтвердила ведомственная проверка.

Что касается взяткодателей-хакеров, то их уголовное преследование за коррупционное преступление было прекращено.

А за нелегальную торговлю данными банковских карт с причинением ущерба на сумму более 1 млрд руб. они по соответствующей ч. 2 ст. 187 УК РФ получили условные сроки от двух лет и шести месяцев до трех с половиной лет. Дело было рассмотрено судом в особом порядке в связи с признанием подсудимыми своей вины и заключением сделки с прокурором, в рамках которой они и рассказали о коррупции в следственных органах. У осужденных при этом Таганский райсуд конфисковал в доход государства оставшиеся после взятки следователю биткойны, оцениваемые почти в 700 млн руб.

https://www.kommersant.ru/doc/6026773 – цинк

Какой эффективный следователь. Скромно копил на пенсию и тем самым помог государству пополнить бюджет на 700 млн. рублей.

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