 

Мнение: Ночь светла

04.06.2023, 3:20, Разное
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Какая шикарная гитара в этой записи! Парнишка – просто виртуоз. И оркестр как-то очень мягко вписывается в аранжировку, не дает музыке свалиться в душноватую оперность (оперные певцы обожают петь русские романсы и почти всегда их убивают, не понимая, что романс – это не ария из несуществующей оперы, где надо “показать вокал”, а прямой предшественник бардовской песни).

Единственный, кто малость портит в целом почти идеальную композицию – это, как ни странно, Малинин (хотя вообще-то я его люблю). Но тут он просто не на уровне скрипок и гитары, чувствуется, что сам из деревни. Не вытягивает!

Хотя лучшее исполнение моего любимого романса, так сказать, “вне категорий” – это Леонид Филатов в “Городе Зеро”. Там уж ни убавить, ни прибавить (с 7-й минуты):

Это ж русский романс! Там голос неважен…

Источник: Размышления вольного социолога


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