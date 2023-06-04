 

Дружба теленка с лошадью умилила Сеть

04.06.2023, 2:52, Разное
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Теленок по кличке Винстон жил на ферме в США и отчаянно хотел найти себе друга. Однако ни козы, ни свиньи, ни лошади не приняли его, что сильно его расстроило. Так продолжалось до тех пор, пока теленок не встретил кого-то, кто так же сильно нуждался в друге! И это была лошадь по кличке Ронни.

Лошадь так же одиноко бродила по загону и даже иногда подвергалась нападкам других животных, которые не воспринимали ее. Когда Винстон подошел к Ронни, это была любовь с первого взгляда.

“О, Уинстон. Какое удивительно любящее разумное существо! Независимо от того, сколько отказов он перенес, этого очаровательного маленького бычка это никогда не останавливало. Он никогда не отказывался от любви, просто продолжал свои поиски, день за днем”, – написали в комментариях восхищенные пользователи.


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