Мнение: Насколько потеплеет Россия, популяция бурого медведя и загаженный Лох-Несс

1. Россия только выиграет, если глобальное потепление, с которым так самоотверженно борется Запад, всё-таки произойдёт (и не просто произойдёт, а выйдет при этом за границы обычных колебаний климата, которые происходят с периодичностью в несколько столетий). Блогер zemfort1983 считает, что за следующие 200 лет наша страна станет заметно комфортнее в плане погоды (ссылка):



В 2020 впервые в истории регулярных метеонаблюдений среднегодовая температура воздуха в России превысила 0 градусов. Среднемировая же составила +15.

При этом в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Итого, на 2100 г. при росте среднемировой температуры до +17 в России потеплеет до +5. А в 2200 г. при вполне возможных среднемировых +20 в России будет +12,5. Уже совсем другие, намного более приятные цифры. Однозначно освободится ото льда Северный Ледовитый океан, на северном полюсе будет примерно как в нынешней Исландии (зимой 0, летом +10), вечная мерзлота уйдëт в историю. Теплее станет и на юге, хотя в Сочи, температура которого сейчас примерно равна среднемировой, я тропиков не прогнозирую (скорее очень тëплые субтропики, среднегодовые +20 это южная Турция, прибрежные части Ливана, Израиля, вот это всë).

В общем, жить у нас станет однозначно приятнее. И боюсь, хлынут к нам уже не сотни тысяч, а миллионы в год. И что с этим делать, надо думать уже сейчас.

И действительно. Если Россия будет не только богатой, но и тёплой страной, многие мигранты заходят к нам переселиться. При этом навряд ли к нам массово поедут из Европы и США — там рождаемость очень низкая. Скорее, придётся ждать гостей из бедных стран Африки и Азии.

2. Наглядное видео, показывающее величину медвежьего населения (бурых медведей) в разных странах. Угадайте, в какой стране медведей больше всего (ссылка):



Если представленные цифры верны, то получается, что в России представителей вида Ursus arctos больше, чем во всех остальных государствах мира вместе взятых.

3. В то время как наши национальные животные успешно плодятся и размножаются на просторах нашей великой страны, в Великобритании дела обстоят совсем грустно. Британцам сложно себе это представить, но у нас, в «дикой варварской России», пылинки сдувают с Байкала. А вот самое известное британское озеро оказалось под угрозой экологической катастрофы (ссылка):

Самое крупное в Великобритании озеро Лох-Несс оказалось загрязнено неочищенными сточными водами. Из-за этого водоем обрекают на гниение, сообщает канал «МИР 24».

Отмечается, что сточные воды служат удобрением для водорослей. Растения начинают активно расти, из-за чего вода в озере приобретает ярко-зеленый окрас. Когда водоросли отмирают, водоем гниет и лишает воду кислорода.

По закону британские водопроводные компании не могут сбрасывать в озеро неочищенные сточные воды. Исключением являются только случаи, в которых обильные осадки угрожают работе очистных сооружений. Экологи считают, что некоторые компании злоупотребляют этой возможностью ради экономии на обновлении систем.