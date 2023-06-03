Сарафан на пуговицах, комбинезоны и платье-карандаш: стильные и комфортные наряды для работы

Если работа и не предполагает строгого соблюдения дресс-кода, все равно в офис принято одеваться скромно, по-деловому. Однако если делать это постоянно, изо дня в день, то это, конечно, надоедает. В связи с этим стилисты предлагают периодически использовать менее официальные, стильные и комфортные наряды для работы.

Однотонный топ с пышными рукавами и джинсы (главное фото слева)

Джинсы – это один из лучших стильных вариантов для работы. А если к ним подобрать однотонный топ яркого цвета, например, красного, с пышными рукавами, это освежит лук, сделав его более нарядным.

Легкая блузка с V-образным вырезом с джинсами (главное фото справа)

Еще один вариант с джинсами, на этот раз с черными, – это сочетание их с блузкой с длинным рукавом, с V-образным вырезом, любого цвета. Так вы и разнообразите свой лук, и не нарушите рабочую атмосферу.

Костюм с блейзером

Казалось бы, в идее носить в офис деловой брючный костюм нет нечего нового. Тем не менее, по мнению экспертов, не все могут делать это стильно. Один из таких вариантов – это костюм нежно-бежевого цвета в сочетании с элегантным блейзером.

Блузка в полоску с белыми брюками

Если вы наденете белые джинсы с белой блузкой в черную полоску с V-образным вырезом, вы одновременно создадите и повседневный, и нарядный образ, в котором будете великолепно чувствовать себя на работе.

Брюки с высокой талией

В жаркую погоду для работы подойдут черные или красные брюки-карандаш с завышенной талией в сочетании с топом или майкой и открытыми босоножками на каблуках. В прохладный день можно сверху надеть кардиган или свитер.

Комбинезон со свободными брюками

Комбинезон с широкими брюками – это универсальная одежда, которая прекрасно подойдет и для офиса. К тому же она никогда не выходит из моды. На работу будет уместным выбрать синий, серый, черный или белый цвет.

Разноцветный кардиган с топом

Несмотря на цветочный рисунок этого легкого кардигана, вы не нарушите офисного дресс-кода, потому что он смотрится нежно и скромно. Его можно удачно сочетать с различной одеждой и надеть на работу не один раз.

Брюки-стрейч с блузкой

Такие брюки, которые облегают фигуру, могут быть яркого цвета, чтобы создать приподнятое настроение. Тогда к ним нужно подобрать скромную блузу нейтрального оттенка, например, серого. Из обуви стоит выбрать строгие туфли на высоких каблуках.

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Сарафан или юбка в клетку на пуговицах

Весьма подходящим вариантом для офиса будет клетчатый сарафан на пуговицах или слегка расклешенная юбка в черно-белую клетку в сочетании с черной футболкой.

Платье средней длины

В качестве рабочей одежды также можно использовать платье средней длины. Оно смотрится, хотя и повседневно, но довольно стильно. Цвет лучше подобрать нейтральный, например, приглушенный зеленый.

Платье-футболка

Такое великолепное, очень удобное платье-футболка замечательно разбавит ваш рабочий гардероб, даст вам возможность почувствовать себя несколько небрежно и круто. Его хорошо сочетать с кроссовками или сандалиями.

Юбка до колен

Хорошим выбором для работы будет также юбка до колен с карманами спереди и поясом на талии – средней или высоким. Ее можно сочетать с самым различным верхом, в том числе и с блейзером.

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Короткая юбка

Юным девушкам подойдет и более короткая юбка прямого кроя, нейтрального цвета, например, серго. Ее хорошо сочетать с черной женственной блузкой и такими же босоножками.

Брюки в клетку

Хорошо будут смотреться в офисе серые обтягивающие брюки в клетку с высокой талией. К ним подойдет водолазка или блейзер. Из обуви можно надеть балетки или туфли на каблуках.

Платье-карандаш

Платье-карандаш также подходит для ношения в офисе. Оно может быть черного цвета в горошек или синего с белыми полосками. Можно также надеть яркую юбку-карандаш с блузкой в горошек. Такой лук точно не оставит вас без внимания коллег.

Шифоновая блузка с цветочным принтом

Такую нарядную блузу хорошо сочетать с джинсами или с классическими брюками, а также с костюмом. Из обуви подойдут туфли на каблуках или кроссовки.

Приталенная блузка с джинсами

Рваные джинсы всегда выглядели круто, но немногие женщины решатся надеть их в офис. Однако можно провести такой эксперимент, если прорехи на них не очень заметны. К черным джинсам подойдет контрастная приталенная блузка.

Шифоновые блузка с с брюками

Шелковая рубашка на пуговицах хорошо сочетается не только с джинсами, но и с классическими брюками. В любом случае у вас будет деловой вид, вполне подходящий для офиса.