Сарафан на пуговицах, комбинезоны и платье-карандаш: стильные и комфортные наряды для работы
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Если работа и не предполагает строгого соблюдения дресс-кода, все равно в офис принято одеваться скромно, по-деловому. Однако если делать это постоянно, изо дня в день, то это, конечно, надоедает. В связи с этим стилисты предлагают периодически использовать менее официальные, стильные и комфортные наряды для работы.
Однотонный топ с пышными рукавами и джинсы (главное фото слева)
Джинсы – это один из лучших стильных вариантов для работы. А если к ним подобрать однотонный топ яркого цвета, например, красного, с пышными рукавами, это освежит лук, сделав его более нарядным.
Легкая блузка с V-образным вырезом с джинсами (главное фото справа)
Еще один вариант с джинсами, на этот раз с черными, – это сочетание их с блузкой с длинным рукавом, с V-образным вырезом, любого цвета. Так вы и разнообразите свой лук, и не нарушите рабочую атмосферу.
Костюм с блейзером
Казалось бы, в идее носить в офис деловой брючный костюм нет нечего нового. Тем не менее, по мнению экспертов, не все могут делать это стильно. Один из таких вариантов – это костюм нежно-бежевого цвета в сочетании с элегантным блейзером.
Блузка в полоску с белыми брюками
Если вы наденете белые джинсы с белой блузкой в черную полоску с V-образным вырезом, вы одновременно создадите и повседневный, и нарядный образ, в котором будете великолепно чувствовать себя на работе.
Брюки с высокой талией
В жаркую погоду для работы подойдут черные или красные брюки-карандаш с завышенной талией в сочетании с топом или майкой и открытыми босоножками на каблуках. В прохладный день можно сверху надеть кардиган или свитер.
Комбинезон со свободными брюками
Комбинезон с широкими брюками – это универсальная одежда, которая прекрасно подойдет и для офиса. К тому же она никогда не выходит из моды. На работу будет уместным выбрать синий, серый, черный или белый цвет.
Разноцветный кардиган с топом
Несмотря на цветочный рисунок этого легкого кардигана, вы не нарушите офисного дресс-кода, потому что он смотрится нежно и скромно. Его можно удачно сочетать с различной одеждой и надеть на работу не один раз.
Брюки-стрейч с блузкой
Такие брюки, которые облегают фигуру, могут быть яркого цвета, чтобы создать приподнятое настроение. Тогда к ним нужно подобрать скромную блузу нейтрального оттенка, например, серого. Из обуви стоит выбрать строгие туфли на высоких каблуках.
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Сарафан или юбка в клетку на пуговицах
Весьма подходящим вариантом для офиса будет клетчатый сарафан на пуговицах или слегка расклешенная юбка в черно-белую клетку в сочетании с черной футболкой.
Платье средней длины
В качестве рабочей одежды также можно использовать платье средней длины. Оно смотрится, хотя и повседневно, но довольно стильно. Цвет лучше подобрать нейтральный, например, приглушенный зеленый.
Платье-футболка
Такое великолепное, очень удобное платье-футболка замечательно разбавит ваш рабочий гардероб, даст вам возможность почувствовать себя несколько небрежно и круто. Его хорошо сочетать с кроссовками или сандалиями.
Юбка до колен
Хорошим выбором для работы будет также юбка до колен с карманами спереди и поясом на талии – средней или высоким. Ее можно сочетать с самым различным верхом, в том числе и с блейзером.
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Короткая юбка
Юным девушкам подойдет и более короткая юбка прямого кроя, нейтрального цвета, например, серго. Ее хорошо сочетать с черной женственной блузкой и такими же босоножками.
Брюки в клетку
Хорошо будут смотреться в офисе серые обтягивающие брюки в клетку с высокой талией. К ним подойдет водолазка или блейзер. Из обуви можно надеть балетки или туфли на каблуках.
Платье-карандаш
Платье-карандаш также подходит для ношения в офисе. Оно может быть черного цвета в горошек или синего с белыми полосками. Можно также надеть яркую юбку-карандаш с блузкой в горошек. Такой лук точно не оставит вас без внимания коллег.
Шифоновая блузка с цветочным принтом
Такую нарядную блузу хорошо сочетать с джинсами или с классическими брюками, а также с костюмом. Из обуви подойдут туфли на каблуках или кроссовки.
Приталенная блузка с джинсами
Рваные джинсы всегда выглядели круто, но немногие женщины решатся надеть их в офис. Однако можно провести такой эксперимент, если прорехи на них не очень заметны. К черным джинсам подойдет контрастная приталенная блузка.
Шифоновые блузка с с брюками
Шелковая рубашка на пуговицах хорошо сочетается не только с джинсами, но и с классическими брюками. В любом случае у вас будет деловой вид, вполне подходящий для офиса.
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