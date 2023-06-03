Строков, диетолог: интервальное голодание эффективно для снижения веса

Современная диетология все больше принимает концепцию интервального голодания. Но правда в том, что, несмотря на все обещания о здоровом образе жизни и диетах, в исследованиях, посвященных этой диете, по-прежнему много неясностей.

По мнению некоторых, интервальное голодание может ускорить метаболизм, очистить печень и положительно повлиять на рак. Придерживаясь фиксированного графика приема пищи и периодов голодания, вы сможете сбросить вес. Диету также называют “естественным омолаживающим средством”. Через 12-14 часов начинается процесс аутофагии. Организм начинает очищаться, исцеляться и восстанавливаться. Он также начинает сжигать и перерабатывать висцеральный жир.

Нет никакой связи между весом и голоданием

“Исследования показывают, что нет никакой корреляции между временем приема пищи и возможными периодами голодания, а также изменениями веса. “Успех прерывистого снижения веса с помощью голодания не доказан”, – сказал диетолог Игорь Строков. Исследователи нашли еще одну связь, или “ключ”, к потере веса: Снижение веса наблюдается у тех испытуемых, которые употребляют небольшое количество пищи, независимо от времени суток. Общее потребление калорий в день – единственный фактор, который определяет, будет ли диета успешной. Не имеет значения, когда и как часто вы это делаете.

Посредством голодания можно сформировать положительные привычки

Прерывистое голодание имеет такие же эффекты, как и другие диеты. Важно, чтобы человек хорошо переносил диету. Диеты и голодание направлены на достижение этой цели. Понимание взаимосвязи между голоданием и приемом пищи может стать отличным способом изменить свое пищевое поведение и привычки.

Интервальное голодание истощает биологический голод

Огромное преимущество интервального голодания заключается в том, что реальный биологический аппетит всегда будет интенсивно истощаться. Этот важный физиологический процесс обеспечивает удовольствие от еды. В другом исследовании исследователи также продемонстрировали еще одно преимущество интервального голодания: Регулярные периоды голодания снижают аппетит и вырабатывают меньше грелина (гормона голода).