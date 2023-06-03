Налет на языке может быть вызван проблемами в органах пищеварения

Терапевт Андрей Звонков рассказал, что белый налет на языке, который часто неправильно произносится, свидетельствует о нарушении органов пищеварительной системы.

Доктор Звонков рассказал, что белый налет на языке может появиться даже у здоровых людей. Этот вид налета образуется бактериями и эпителиальными клетками, которые утром отслаиваются. Слюна смывает их. Увеличение налета также является признаком наличия проблем со здоровьем. Терапевт Звонков рассказал, что увеличение толщины налета на языке или по

Наиболее распространенной причиной появления белых пятен на языке, по словам эксперта, является нарушение в работе органов пищеварения. Если вы видите на налете следы зубов, это верный признак плохой работы пищеварительной системы. Звонков отметил, что гастрит можно заподозрить, если белый налет сосредоточен в середине языка. В этой ситуации он также может потрескаться.

Терапевт сказал, что “налет на языке наряду с болью и желтухой в подреберье справа, а также нарушением стула – все это симптомы заболевания печени”. Андрей Звонков рекомендовал обратиться к врачу, если вы заметили необычный налет на языке. Это особенно актуально, если налет связан с другими негативными признаками. Анемия, цирроз печени и заболевания почек могут повлиять на состояние поверхности языка.MedikForum.ru ранее писал о причинах холодных рук.