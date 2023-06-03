Венгрия не откажется от российского газа

Венгрия не намерена отказываться от российского газа. Об этом заявил глава МИД Венгрии, пишет “Рамблер” со ссылкой на ТАСС.

Министр заявил, что сокращение ЕС импорта российского газа не будет компенсировано переходом на сжиженный газ. Сийярто считает, что единственным способом преодоления энергетических кризисов является создание инфраструктуры и диверсификация перевозчиков сжиженного газа.2 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что победа Реджепа Тайипа Эрдоана на выборах в Турции гарантирует, что российский газ продолжит беспрепятственно поступать по “Турецкому потоку” в Венгрию.

Премьер-министр Венгрии заявил, что Венгрия получает российский газ только по южному маршруту, через Анкару. Орбан заявил, что крайне маловероятно, что газ из РФ попадет в Сербию и Венгрию, если победит “дружественный Америке лидер”. Эрдоган был избран президентом Турции с 2028 по 2032 год.6 мая Министерство энергетики Венгрии объявило, что РФ надежно поставляет газ в Венгрию по “Турецкому потоку”. Согласно контракту, объем эквивалентен примерно 12,3 млн. кубометров газа ежедневно. Это происходит на фоне энергетического кризиса, вызванного, в частности, ошибочными санкциями.