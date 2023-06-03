Наша Таня громко плачет: 5 причин полюбить жену Петросяна
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1. Не скрывает истинных намерений
Неравный брак с целью извлечения выгоды распространен широко,
а провинциальная штучка Татьяна Брухунова продолжила эту традицию без
лицемерной фальши. Иная бы девица, отхаркивая, изображала любовь до гроба, поэтому
Евгений Петросян может гордиться честностью жены.
“Ну так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чем?”
— исчерпывающе отвечала на колкости наша Таня.
2. Живет в свое удовольствие
В промежутке между посещением ресторанов
и спектаклей 34-летняя жена Петросяна успевает обновить гардероб, да еще и
рекламу дать, чтобы наряды в подарок прислали. В доме она собирает
антиквариат, в животе пирожные, а в личном блоге сплошные лайки.
Татьяна Брухунова живет на широкую ногу,
потому что сама так захотела и разрешила себе, ну а Евгений Петросян удачно
подвернулся на жизненном пути. Пока остальные грустят, наша Таня громко плачет от смеха.
3. Плюет на стандарты красоты
Любители пошутить прозвали ее клоунессой за причудливые
наряды и экстравагантные вещицы. И хотя супруга Петросяна лишена длинных ног и
осиной талии, она не стесняется своего тела. Декоративная косметика для нее — блажь.
Она умеет привлекать иначе, будь то забавный чепчик, бабушкин платок или
кандибобер. Татьяна Брухунова рушит стереотипы, которые заставляют женщин
чувствовать себя некрасивыми.
@_miss_elsa #говорящийрот #похитительароматов #похитюша #шурастоун #шура_стоун ♬ оригинальный звук – ya-ya-ya-olesya
4. Работает не покладая рук
Евгений Петросян не оставил душеньку без
дела и пристроил директором в свой театр эстрадных миниатюр. Нередко она
жалуется на загруженный график, хотя вполне могла бы сидеть у мужа на шее без
всякой занятости. Ей приходится не только нести ответственность за семейное
дело и воспитывать ребенка, но и поглядывать мужу в тарелку, чтобы холестерин
не поднялся.
5. Поднимает настроение
Едва ли не каждое утро Татьяна Брухунова
начинает с публикации видео, которое снимает по пути на кудыкину гору. На
камеру жена Евгения Петросяна обсуждает насущные темы вроде обнаглевших
таксистов и дрянных мужиков, чей зад внезапно оказывается перед ее лицом. Но
даже при таких обстоятельствах наша Таня вызывает улыбку и оптимизм, благодаря
эмоциональным умозаключениям и демонстрации китчевых аксессуаров.
Современное общество часто винит и
клеймит позором человека вместо того, чтобы увидеть в нем лучик света. Конечно, Евгений
Петросян взял в жены не ангела, но и мы все тоже не святые.
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