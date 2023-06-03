Наша Таня громко плачет: 5 причин полюбить жену Петросяна

1. Не скрывает истинных намерений

Неравный брак с целью извлечения выгоды распространен широко,

а провинциальная штучка Татьяна Брухунова продолжила эту традицию без

лицемерной фальши. Иная бы девица, отхаркивая, изображала любовь до гроба, поэтому

Евгений Петросян может гордиться честностью жены.

“Ну так и рожайте от слесарей. Я-то тут при чем?”

— исчерпывающе отвечала на колкости наша Таня.

2. Живет в свое удовольствие

В промежутке между посещением ресторанов

и спектаклей 34-летняя жена Петросяна успевает обновить гардероб, да еще и

рекламу дать, чтобы наряды в подарок прислали. В доме она собирает

антиквариат, в животе пирожные, а в личном блоге сплошные лайки.

Татьяна Брухунова живет на широкую ногу,

потому что сама так захотела и разрешила себе, ну а Евгений Петросян удачно

подвернулся на жизненном пути. Пока остальные грустят, наша Таня громко плачет от смеха.

3. Плюет на стандарты красоты

Любители пошутить прозвали ее клоунессой за причудливые

наряды и экстравагантные вещицы. И хотя супруга Петросяна лишена длинных ног и

осиной талии, она не стесняется своего тела. Декоративная косметика для нее — блажь.

Она умеет привлекать иначе, будь то забавный чепчик, бабушкин платок или

кандибобер. Татьяна Брухунова рушит стереотипы, которые заставляют женщин

чувствовать себя некрасивыми.

@_miss_elsa #говорящийрот #похитительароматов #похитюша #шурастоун #шура_стоун ♬ оригинальный звук – ya-ya-ya-olesya

4. Работает не покладая рук

Евгений Петросян не оставил душеньку без

дела и пристроил директором в свой театр эстрадных миниатюр. Нередко она

жалуется на загруженный график, хотя вполне могла бы сидеть у мужа на шее без

всякой занятости. Ей приходится не только нести ответственность за семейное

дело и воспитывать ребенка, но и поглядывать мужу в тарелку, чтобы холестерин

не поднялся.

5. Поднимает настроение

Едва ли не каждое утро Татьяна Брухунова

начинает с публикации видео, которое снимает по пути на кудыкину гору. На

камеру жена Евгения Петросяна обсуждает насущные темы вроде обнаглевших

таксистов и дрянных мужиков, чей зад внезапно оказывается перед ее лицом. Но

даже при таких обстоятельствах наша Таня вызывает улыбку и оптимизм, благодаря

эмоциональным умозаключениям и демонстрации китчевых аксессуаров.

Современное общество часто винит и

клеймит позором человека вместо того, чтобы увидеть в нем лучик света. Конечно, Евгений

Петросян взял в жены не ангела, но и мы все тоже не святые.