 

Глава российской IT-компании, не выплативший сотрудникам зарплату, покинул ОАЭ

03.06.2023, 21:15, Разное
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Вадим Назарет, основатель и глава российской IT-компании Nazaret Capital, уехал в ОАЭ. Компания задолжала сотрудникам 59 миллионов рублей. Об этом пишет CNews со ссылкой на сотрудников, покинувших компанию.

Сумма задолженности по зарплате составляет 58,5 млн. рублей для всех сотрудников (44 человека) компании за период с января 2022 года по август 2022 года. Согласно статье, “сумма задолженности варьируется от 120 000 до 8 миллионов рублей на каждого человека”. Екатерина Горова, бывшая сотрудница Nazareth Capital, заявила, что работала без зарплаты, потому что Nazareth Capitals удалось создать привлекательный имидж. Она объяснила, что стартап выглядел очень привлекательно за счет денег. У него был офис в бизнес-центре в хорошем месте, два кабинета и дизайнерский ремонт.

Nazareth Capital, согласно официальному сайту и внутренним документам фирмы, разрабатывала “цифровую экосистему нового поколения” под названием Qwangy. Утверждалось, что приложение будет сочетать в себе торговую площадку, социальную сеть и мессенджер.CNews опросил разработчиков, которые сказали, что приложение разработано лишь на 30 процентов. Оно даже не достигло уровня MVP (минимально жизнеспособный продукт).Вадим Назарет, по словам сотрудников, находится в ОАЭ, “привлекая инвесторов” для этого проекта. CNews не удалось получить ответы от руководителя этой компании.

Максим Паршин (заместитель главы Минфина России) в апреле заявил, что зарплаты ИТ-специалистов за последний год выросли на 19%. ИТ-компании в РФ также были призваны сделать свою финансовую информацию более прозрачной. Максут Шадаев, глава Министерства цифровой экономики в мае предупредил о планах ведомства исключить 2 000 компаний из списка аккредитованных ИТ-компаний из-за отказа этих организаций раскрывать информацию, составляющую налоговую тайну.


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