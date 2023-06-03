 

Zа Vойну: Принципы мне дороже

03.06.2023, 19:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Принципы мне дороже

Сергей Карякин объяснил свой отказ от участия в Кубке мира по шахматам.

Турнир пройдет в Баку с 29 июля по 25 августа. Российский гроссмейстер входил в предварительный список игроков.

«Я отказался играть на Кубке мира. И не жалею. Потому что либо ты выступаешь без флага и гимна, либо пропускаешь соревнование и сохраняешь свое лицо.

При этом турнир для меня очень значимый, я всегда очень удачно на нем выступаю. Выигрывал его в Баку в 2015-м, на последнем Кубке мира в Сочи дошел до финала, что дало мне право принять участие в кандидатском форуме (турнире претендентов – Sports.ru), откуда меня выбросили за мое отношение к политике родной страны.

Более того, я единственный шахматист, который четыре раза доходил до полуфинала – это является на данный момент абсолютным рекордом. Так что Кубок мира – один из моих любимых турниров. Но принципы мне дороже», – написал Карякин в колонке для «СЭ».

«На данный момент я отойду от турнира, где не могу представлять свой флаг (и гимн в случае победы). Для меня это особенно важно и актуально, поскольку я всей душой со своей страной.

Я езжу в прифронтовые зоны, разговариваю с людьми. Что я им скажу? «Вы тут пока повоюйте за Родину, а я поиграю без флага»? Поэтому пока Россия не будет восстановлена в спорте во всех правах, смысла говорить об этом нет», – добавил он.

Сергей держит марку и не отказывается от принципов. Всем бы спортсменам так.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / В библиотеке нашли шумерскую карту, на которой есть Россия

04.06 / Человеческие чувства или зрелищные элементы: в чем различие между духовностью и эзотерикой

04.06 / Стало известно, что ждет российский рубль в случае обвала доллара

04.06 / Выпускной-2023: Дети звезд российского шоу-бизнеса прощаются со школой

04.06 / Рак, развод и жизнь сначала: Анджелине Джоли исполнилось 48

04.06 / Новые доказательства опровергают гипотезу о падении Тунгусского метеорита

04.06 / Zа Vойну: Отдых на атолле Бикини

04.06 / “Устроила танцы на костях”: Пугачеву призвали выйти на дискуссию

04.06 / Мнение: Ночь светла

04.06 / Дружба теленка с лошадью умилила Сеть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика