Московские власти построят в столице Эритреи самое высокогорное метро в мире

Специалисты Мосметростроя отправляются в Эритрею для проектирования метрополитена в городе Асмэра. Это будет четвёртый метрополитен в Африке и самый высокогорный метрополитен в мире.

В субботу президент Эритреи Исайяс Афеворки спустился в московское метро и осмотрел несколько станций. Президент учился в инженерном колледже и потому технологичность «подземки» вызвала у него восхищение. Услышав восторги высокопоставленного гостя, мэр Москвы предложил построить метро в Асмэре.

Эскизный проект трёх линий асмэрской подземки Собянин и Афеворки набросали прямо на станции «Арбатская».

– Для нас это очень интересный проект. Асмэра находится на высоте 2400 метров над уровнем моря, поэтому метро будет ходить на высоте выше птичьего полёта. Мосметрострой приступит к изыскательским и проектным работам уже в понедельник. Финансировать будем за счёт бюджета Москвы, потом подключатся регионы, – сообщил Сергей Собянин.

Сейчас на всём огромном Чёрном континенте только три метрополитена – в городах Алжир, Каир и Тунис, причём Тунисское метро скорее следует считать трамвайной системой. Метро Асмэры с его тремя линиями станет самой разветвлённой метросистемой в Африке, которая свяжет все 13 районов города и аэропорт. Тоннели будут проложены на тысячу метров выше, чем самый высокогорный ныне метрополитен в городе Серфаус в Австрии.

Самой сложной проблемой Асмэрского метро является энергоснабжение – город не везде электрифицирован. Однако, по мнению Сергея Собянина, это будет «уже проблема эксплуатации, а не строительства».

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