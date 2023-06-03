«Вам сколько наловить в этом месяце?»

Госдума пополнит ряды вооруженных сил обвиняемыми по уголовным делам. Значит, и возбуждение дел поставят на конвейер.



Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов и председатель комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов (слева направо). Фото: Марат Абулхатин / Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

В Госдуме появился еще один законопроект о пополнении вооруженных сил обвиняемыми и подозреваемыми — если он будет принят, им позволят заключать контракты о военной службе еще до того, как они будут признаны преступниками по суду. А что, в самом деле, тянуть и продолжать делать вид, будто кто-то из попавших в лапы «органов» может надеяться на оправдательный приговор!

Идея лежит на поверхности, и проект единороссов Андрея Картаполова и Андрея Красова даже попахивает плагиатом — еще 4 апреля в Думе была зарегистрирована сходная инициатива, предложенная Законодательным собранием Челябинской области, но она застряла и еще даже не вынесена на первое чтение.

Уральский проект более лаконичен и предлагает дополнить УПК РФ статьей 25.2:

«Суд, прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если будет установлено, что в связи с изменением обстановки данным лицом принято решение о добровольном прохождении военной службы в воинских формированиях».

Проект Картаполова — Красова отсылает не к Уголовно-процессуальному, а к Уголовному кодексу, а именно к его статье 80.2. В действующем УК такой вовсе нет, не мелькала она и в зарегистрированных законопроектах. Но о том, что имеют в виду авторы, можно догадаться по статье 80.1 УК, толкующей об утрате преступлением или совершившим его лицом общественной опасности вследствие «изменения обстановки». В этой логике статья 80.2, о которой проговорились законодатели, оказалась бы в главе 12 УК — «освобождение от наказания», то есть была бы опять-таки применима только к тем, кто уже осужден. Снова мимо!

По сути же депутаты Картаполов и Красов предлагают то же самое, что их челябинские коллеги, но более замысловатым путем — через внесение изменений в законы «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26.02.1997. Чтобы не мучить читателя путаницей в тексте, суммируем то, что предлагается, вкратце:

«В период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы может быть заключен также с гражданами:

имеющими судимость, за исключением судимости за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, преступлений террористической направленности и ряда других;

отбывшими наказание за любые преступления, если судимость погашена;

совершившими преступления небольшой или средней тяжести, в отношении которых предварительное расследование приостановлено».

В мирное время лица, имеющие и даже имевшие в прошлом судимость, на военную службу не призывались, но дедовщина в армии все равно махрово цвела, да и наркотиками, случалось, военнослужащие баловались. Так что ж лукавить, давайте отправим в зону СВО судимых — глядишь, кто-то и не вернется.

С судимыми все более или менее ясно, но «приостановка» движения только еще возбужденных дел требует специального механизма. Картаполов и Красов этим не заморачиваются, отдавая решение, по сути, на откуп Министерству обороны и центральным правоохранительным ведомствам. Предполагается, что механизм «приостановки» будет прописан на уровне ведомственных инструкций и так, как этим ведомствам будет удобней, в том числе для вымогательства взяток.

Если проект станет законом, военкомы и даже командиры воинских частей смогут напрямую договариваться с органами дознания и следствия на своем уровне: сколько одним будет нужно, столько другие и наловят — с запасом.

К категории преступлений, дознание или следствие по которым могут быть «приостановлены», проект относит преступления небольшой тяжести — по УК это такие, максимальное наказание за которые не превышает трех лет лишения свободы, — и средней тяжести, где наказание до пяти лет. То есть в зону боевых действий вместе с судимыми массово отправятся те, кто будет пойман на незначительных кражах и грабежах, а также обвиняемые по части 1 «народной» статьи 228 УК — «незаконные приобретение, хранение, перевозка, переработка или изготовление наркотических средств без цели сбыта, если объем этих средств не является крупным или особо крупным».

Проект предлагает отправлять задержанных в военные части прямо с конвейера, как патроны: подписать контракт можно будет хоть сразу после возбуждения дела.

А путаница, косноязычие и поспешность, видимо, объясняются некоторой паникой…

Леонид Никитинский,

обозреватель «Новой»

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