Собянин: Автобусы уникального сервиса перевозок по требованию “По пути” перевезли 1 млн пассажиров

Сервис запущен осенью 2021 года для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов. Они могут заказать автобус на ближайшую остановку.

“Это практически такси, только за 56 рублей”, – написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник напомнил, что изначально сервис работал в четырех поселениях. Затем власти Москвы расширили его географию и перевели на отечественное программное обеспечение.

Воспользоваться сервисом могут жители “Сколкова”, поселений Сосенское, Воскресенское, Филимонковское, Десеновское, Рязановское. Также доступна пересадка между станциями метро “Бунинская аллея” и МЦД “Щербинка” и “Силикатная”, рассказал Собянин.

Мэр уточнил, что сейчас в сервисе более 300 остановок, среднее время ожидания – 17 минут. По маршрутам курсируют автобусы с телевизором, системой климат-контроля, USB-зарядками и столиками.

Собянин подчеркнул, что сервис “По пути” не имеет аналогов в России. Это универсальная модель, которую можно применять в любом регионе, отметил градоначальник.