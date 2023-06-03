 

Собянин: Автобусы уникального сервиса перевозок по требованию “По пути” перевезли 1 млн пассажиров

03.06.2023, 17:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сервис запущен осенью 2021 года для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов. Они могут заказать автобус на ближайшую остановку.

“Это практически такси, только за 56 рублей”, – написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Градоначальник напомнил, что изначально сервис работал в четырех поселениях. Затем власти Москвы расширили его географию и перевели на отечественное программное обеспечение.

Воспользоваться сервисом могут жители “Сколкова”, поселений Сосенское, Воскресенское, Филимонковское, Десеновское, Рязановское. Также доступна пересадка между станциями метро “Бунинская аллея” и МЦД “Щербинка” и “Силикатная”, рассказал Собянин.

Мэр уточнил, что сейчас в сервисе более 300 остановок, среднее время ожидания – 17 минут. По маршрутам курсируют автобусы с телевизором, системой климат-контроля, USB-зарядками и столиками.

Собянин подчеркнул, что сервис “По пути” не имеет аналогов в России. Это универсальная модель, которую можно применять в любом регионе, отметил градоначальник.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Депутат Госдумы РФ заявил, что ни одна из целей СВО за 15 месяцев так и не была достигнута

04.06 / Экс-аналитик ЦРУ – оторваны от реальности — вашингтонские политики зря возомнили, что РФ сдастся

04.06 / Троица: приметы и традиции в светлый праздник 4 июня

03.06 / Наша Таня громко плачет: 5 причин полюбить жену Петросяна

03.06 / Собянин рассказал, как преобразились Богородское, Гольяново, Метрогородок и Восточный

03.06 / Сотни погибших — на востоке Индии произошла крупная железнодорожная авария

03.06 / Утрата Швецией нейтралитета не позволит ей принимать решения во благо своего народа

03.06 / “Вторичка” сильнее всего подешевела в Истре

03.06 / В зеленом театре на ВДНХ стартовал новый сезон

03.06 / Диета Волочковой встревожила ее поклонников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика