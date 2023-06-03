Венгрия может стать первой страной в мире, которая запретит психотерапию как деструктивную секту

Правящая партия Венгрии внесла в парламент законопроект о запрете психотерапии. Эту практику планируется приравнять к деятельности деструктивных сект, её также предложено официально признать калечащей психику.

Закон инициировал бывший врач-психиатр Лайош Ференц, сейчас возглавляющий парламентский комитет по медицине. По его словам, жертвы психотерапии зачастую оказываются неприспособлены к реальной жизни, не умеют взаимодействовать с людьми. Их мышление уплощается до примитивных категорий, а на первый план выходят внушённые психотерапевтом фобии и рефлекторные реакции на раздражители.

«Опознать жертву психотерапии очень легко: такой человек стремится всё «проработать», он истерично требует от окружающих «говорить словами через рот», не терпит намёков, везде видит манипуляции и расставленные ловушки, – рассказывает доктор. – Как и любой сектант, адепт психотерапии пытается затащить в свою организацию как можно больше людей, но предлагает им общаться не с настоящими врачами, а со своими полуграмотными гуру. Не имея никакого профильного образования, жертва психотерапии пытается объяснять поведение других людей с точки зрения психологии, раздаёт им пустые советы. В своих бедах таких людей учат винить кого угодно, начиная от родителей, заканчивая обществом, но только не себя – им помогают вырастить самомнение и дают представление об огромной собственной ценности, которое совершенно ни на чём не основано».

В рамках законопроекта также предлагается создать программу для реабилитации пострадавших. Большинству из них достаточно пообщаться с настоящими врачами, но некоторых придётся лечить с помощью медикаментов и электроконвульсивных установок.

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