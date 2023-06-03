Мнение: Медведев и релоканты

Часы, которые стоят, дважды в сутки показывают абсолютно точное время. Вот и блогер Медведев, трудоустроенный зампредом Совбеза России, выдал в своем Telegram-канале текст, в котором вперемешку с откровенной шнягой, есть и вполне здравые мысли.

Как, к примеру, не согласиться вот с этим тезисом Медведева?

«Россия сегодня – совсем другая страна по сравнению с довоенным периодом. Лидеры, партии и правительства приходят и уходят. А вот память и скреплённые кровью ценности остаются очень надолго. На десятилетия. Подчас на века. Их не смогут изменить или тем более уничтожить никакие новые лидеры, какую бы политическую силу они ни воплощали (не говорю об откровенных предателях)».

Россия сегодня, действительно совсем другая страна. И «память и скреплённые кровью ценности», действительно останутся на десятилетия….

А вот сравнивая Великую Отечественную войну со спецоперацией, Медведев перегнул, явно принизил значение нашей великой Победы над фашизмом в истории всего человечества . Особенно меня покоробила вот эта медведевская фраза: «В каждой семье была свежа память о страшной войне советского народа и погибших близких. И сейчас ситуация очень похожа, несмотря на иной масштаб вовлечённости населения в войну».

На что намекнул Медведев, написав, что «сейчас ситуация очень похожа», но пока «иной масштаб»? Что в ближайшей перспективе у каждой российской семьи могут появиться близкие, погибшие в ходе специальной военной операции России на Украине?

Но вот еще один медведевский тезис, с которым я согласен: «Релоканты одиноки…. Пусть себе живут, истекая накопившейся от злости желчью. Или, под бокал красного, тоскливо вспоминая утраченное Отечество и былую славу».

Среди уехавших из России, действительно, есть истекающие желочью. Хотя казалось бы, если сбежал из России, забудь о прошлом, обустраивайся на новой родине, начни новую жизнь…. А если хочешь бороться за «прекрасную Россию будущего», возвращайся и борись здесь. А не учи, как жить, и что делать оставшимся в России.

Фотография пулемета и Дмитрия Медведева отсюда

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