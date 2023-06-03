Мнение: Можно ли копить в России

Читатели пишут: «система никогда не даст человеку “нарциссы выращивать”. Моя семья, включая бабушек, уже несколько раз накапливала на длинную безбедную жизнь. Всё каждый раз обнулялось. Система устроена так, что инвестиционный капитал можно накопить и удержать, только будучи членом властных группировок. А обывательские накопления — всегда — добыча банков и государства».

Мнение популярное, поэтому отвечу на него постом. Вообще, я собирался сегодня писать о том, что государство должно относиться к бизнесу помягче, особенно к тем, у кого в бизнесе сложности… но вот прочёл реплику про накопления и, как говорят американцы, «триггернулся».

Так вот, с накоплениями в России всё в порядке. Проблема была не в России, проблема была в коммунистах. Коммунисты после 1992 ушли с большой сцены, и практически сразу Россия вернулась в капитализм. Первые годы — в капитализм дикий, неустроенный, бестолковый. Примерно с 1995-1997 — в нормальный уже, более-менее здоровый капитализм. Вместе с капитализмом вернулась и естественная для человека возможность сберегать капитал.

До 1917 копить и зарабатывать в России было вполне возможно. Чтобы не доказывать очевидное, очередной раз кивну в сторону классиков: Достоевского, Гончарова, Чехова, Бунина… Если хотите что-нибудь полевее, откройте Чернышевского или, скажем, мемуары маршала Жукова. Да и без книжек можно хотя бы здравый смысл включить: банки платили проценты по депозитам, рубль был золотым, недвижимость свободно продавалась и сдавалась в аренду.

Когда к власти пришли большевики, они первым делом ограбили народ, забрав банковские вклады себе. Кстати, примерно половина вкладов в Сберегательных кассах принадлежала тогда крестьянам (ссылка).

Через некоторое время полноценные деньги в СССР отменили вовсе, превратив советские рубли во что-то типа талонов из заводской столовой. Если у вас есть такие талоны, вы можете получить на них обед — иногда невкусный, иногда после длинной очереди. А вот обменять талоны на деньги вы легальным образом не можете. За покупку валюты в СССР была очень суровая статья в Уголовном Кодексе, продажа золота была резко ограничена, квартиру в собственности было разрешено иметь только одну, при этом даже эту единственную квартиру купить так просто было нельзя: надо было сначала встать в очередь, доказав, что ты нуждаешься в жилье.

Как будто этого мало, государство ещё и периодически щипало граждан, то проводя карательные денежные реформы, то принуждая их брать часть зарплаты облигациями, а потом отказываясь выплачивать по этим облигациям долг.

В общем, простых и законных способов копить деньги у советских граждан не было. Многие копили вот прямо советские рубли, но они быстро обесценивались из-за скрытой инфляции, которая выражалась в исчезновении товаров из магазинов. После 1992 года вся эта система закономерным образом рухнула. Советские рубли тоже превратились в тыкву. Аналогичным образом, когда разоряется завод или, скажем, магазин, накопленные вами талоны с бонусами сгорают: это не настоящие деньги. Сейчас принято ругать за обесценивание вкладов Гайдара или Ельцина, однако это ошибка. Твёрдый рубль превратил в талоны ещё Сталин, а печатный станок начал обесценивать эти талоны ещё при Хрущёве. Гайдар и Ельцин были плохими управленцами, однако конкретно в девальвации советского рубля они невиновны: всё было испорчено ещё до них.

После перехода к капитализму, вот прямо начиная с 1990-х, копить снова стало возможно. Да, рублёвая инфляция долго была чересчур высокой, однако никто не заставлял копить в лежащих под матрасом бумажных рублях. Можно было копить:

— на рублёвых депозитах в банках, которые в конце девяностых начали уже более-менее компенсировать инфляцию;

— в золотых изделиях или золотых монетах;

— в акциях и облигациях;

— в валюте;

— в квадратных метрах;

— в коллекционных предметах типа марок, монет или антиквариата;

— в товарных остатках своего бизнеса.

Перечень неполон, при этом каждый из вышеперечисленных способов имеет свои плюсы и минусы. К примеру, копить на депозитах или в облигациях я бы в 2023 не рекомендовал, ибо идея «давайте напечатаем денег» звучит сейчас из уст ответственных за нашу экономику постоянно. Вместе с тем никто не заставляет класть все яйца в одну корзину, а несколько корзин дают уже очень неплохую устойчивость.

Да, всегда остаётся риск, что к власти снова придут коммунисты, которые начнут грабить народ. Однако, во-первых, их партия сейчас непопулярна ни у простого народа, ни у элит, а во-вторых, мы живём в свободной стране, так что никто не запрещает держать часть денег за пределами России — вот специально на этот случай.

Забавный факт: коммунисты, которые так часто возмущаются оттоком капиталов за рубеж, являются одной из главных причин этого оттока. Поставьте себя на место обеспеченного человека. Он постоянно слышит от представителей партии, которая в России не запрещена, и которая имеет изрядное количество мест в Госдуме: «все богатые — жулики, богатых надо ограбить и посадить в тюрьму». Самих коммунистов при этом по статье 282 никто не сажает. Стоит ли удивляться, что многие обеспеченные люди размещают часть своих капиталов в странах, где подобного не допускают?

Впрочем, повторюсь, на 2023 коммунисты в политическом плане беспомощны, шансы на захват власти коммунистами невелики. Ну а без них копить в России вполне возможно: при условии, разумеется, что копящий достаточно предусмотрителен, чтобы излишнего риска избегать.