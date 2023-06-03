Мнение: Жизнь в бездарной стране

ГосДума приняла закон, запрещающий ездить на зимней резине летом. В России!

Хорошая запись френда из ФБ, который живет в Ленинградской области:

“Третье июня, ночью надо было выезжать по делам в 2:30.

Машина показывала -3, на лобовом изморозь, стоял отогревал.

Подумал, что не так уж неправы те, кто до сих пор не сменил зимнюю резину.

Такое совпадение, сейчас днём слышу по радио, что в России запретили зимнюю резину летом. Включили в перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация.

Ну что ж, чем там ближе империя куда-то, тем безумнее её законы, где-то цитата была.

Возвращался в 6 утра, всё было белым-бело от инея, хотя солнце давно вышло”.

Это так же, как я, например, по регионам постоянно слышал, как люди недовольны “мусорной реформой”. Речь о последнем идиотском решении Путина и компании в предвоенное время, когда они ввели некоего “федерального мусорного оператора”, какую-то, блин, Единую Мусорную Компанию (я не шучу!), которая как бы и должна была во всей России сразу (опять же не шучу) заниматься сбором и утилизацией бытового мусора. Где-то восприняли очередной заскок начальства стоически, а где-то даже возмущались, коллективные письма писали, просили “не влезать”, “оставить все как есть”, у нас, типа, со сбором мусора было всё хорошо и так, не надо нам никаких ваших “федеральных операторов”… Но всё бесполезно. Прежних местных мусорщиков выгнали, ввели “федералов”, с мусором всё стало хуже – сделать ничего нельзя, даже губернаторы разводят руками, кивают на Москву.

И хуже всего не то, что всем заправляют идиоты, а то, ПОЧЕМУ так происходит. А происходит так потому, что нет никаких независимых центров силы в тех же регионах, некому упереться рогом. Всё выжжено, выжженная земля. Только бескрайнее море атомизированного податного населения, маленьких одиночек, с которыми можно делать все что угодно – и больше ничего. Любая дурость “сверху” входит, как нож в кисель, не встречая никакого сопротивления.