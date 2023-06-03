 

Наташа Королева рассказала о первом гонораре в своей жизни: потратила на импортные вещи

03.06.2023, 16:40, Разное
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Уже несколько поколений выросло на песнях певицы Наташи Королевой. Исполнительница привыкла выступать на сцене перед публикой с раннего возраста.

Когда артистка стала получать от концертов первые деньги, она смогла распоряжаться ими на свое усмотрение. Новые возможности позволили юной певице исполнить давнюю мечту.

В новом выпуске шоу Светланы Бондарчук Наташа Королева рассказала, что по тем временам получила внушительную сумму — 160 рублей за десять дней выступлений. В тот момент Наташа, по собственным признаниям, мечтала о стильной одежде.

Звезда купила финскую красно-оранжевую куртку цвета с белыми лампасами. На тот момент Наташа считала свое приобретение крайне удачным.

https://t.me/dniru/3485

Певица отметила, что ее карьера развивалась крайне стремительно. В определенный момент артистка стала играть в мюзиклах совместно с американскими детьми, что открыло для нее новые возможности.

Королевой даже предлагали учиться в американском университете, но осенью она встретилась с Игорем Николаевым, поэтому приняла решение переехать в Москву. Певица рассказала, что объездила многие американские города, но так и не смогла привыкнуть к их менталитету.


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