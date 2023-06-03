 

Одинокая жизнь: как проводила последние дни Елизавета II перед кончиной

03.06.2023, 16:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет в своей резиденции в Балморале 8 сентября 2022 года. Информация о ее последних днях жизни шокировала многих поклонников и подданных. Как выяснилось, в последний год своей жизни Елизавета II испытывала серьезные проблемы со здоровьем.

По сообщениям из разных источников, королева постоянно испытывала сильнейшую боль, а ее зрение и слух значительно ухудшились. Елизавета также совершенно не могла ни на чем сосредоточиться. Однако даже в ближайшем окружении никто этого не замечал и поданные были уверены, что с королевой все хорошо.

Елизавета сильно сдала в апреле 2021 года после смерти ее мужа принца Филиппа. В последние месяцы жизни королеве стало совсем тяжело. Уже в этом начале лета 2022 она года практически не видела и не слышала. С трудом Елизавета могла выйти из своей комнаты в Виндзорском замке. Появление ее на балконе во время празднования юбилея потребовало огромных усилий от королевы.

Елизавета II пребывала у власти более 70 лет. После ухода принца Филиппа она практически отошла от дел. Но за несколько дней до смерти она официально утвердила Лиз Трасс в должности премьер-министра.

Придворный писатель Джайлс Брандрет долгое время говорил, что якобы королева скончалась от рака костей, но в Букингемском дворце эту информацию никак не прокомментировали. В свидетельстве о смерти королевы было указано, что она скончалась от естественных причин.

Смерть Елизаветы II стала большой потерей для Великобритании и всего мира. Она была любимой и уважаемой королевой, которая правила своей страной долгие годы и сделала много для ее процветания. Ее память будет жить в сердцах многих людей еще долгие годы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / В библиотеке нашли шумерскую карту, на которой есть Россия

04.06 / Человеческие чувства или зрелищные элементы: в чем различие между духовностью и эзотерикой

04.06 / Стало известно, что ждет российский рубль в случае обвала доллара

04.06 / Выпускной-2023: Дети звезд российского шоу-бизнеса прощаются со школой

04.06 / Рак, развод и жизнь сначала: Анджелине Джоли исполнилось 48

04.06 / Новые доказательства опровергают гипотезу о падении Тунгусского метеорита

04.06 / Zа Vойну: Отдых на атолле Бикини

04.06 / “Устроила танцы на костях”: Пугачеву призвали выйти на дискуссию

04.06 / Мнение: Ночь светла

04.06 / Дружба теленка с лошадью умилила Сеть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика