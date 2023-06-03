Земля стала небезопасной для людей

Сегодняшняя Земля – это ужасающее место для людей. За последние десятилетия наша планета пострадала от громадного количества экологических проблем, вызванных человеческой деятельностью. Нарушение природы и экосистем Земли привело к тому, что планета вышла за пределы безопасности для людей.

Как показало исследование, на 1 % богатых людей нашей планеты приходится в два раза больше выброса углекислого газа, чем на 50 % бедных. Ученые отмечают, что необходимо немедленно принять меры, которые позволят ограничить глобальное повышение температуры на планете.

Одной из главных проблем является глобальное потепление, которое приводит к изменению климата, затоплению прибрежных городов и разрушению экосистем. Другой проблемой является загрязнение окружающей среды: воды, воздуха и почвы. Все это приводит к снижению качества жизни и увеличению числа болезней, связанных с загрязнением.