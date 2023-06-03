Прозрачные оправы и яркие линзы: какие солнцезащитные очки в моде этим летом

Солцезащитные очки летом имеют не только практическую, но и декоративную цель, так как они помогают украсить создаваемый образ и привнести в него особую изюминку.

В этом году есть множество различных трендов: от красочных линз до ярко украшенных оправ в стиле ретро, которые буквально бросаются в глаза. Вот несколько отличных модных тенденций солнцезащитных очков.

Солнцезащитные очки 2000 года

В этом году снова в моде тренды 2000-х, и они точно заслуживают особого внимания. Возрождение тенденции можно увидеть в довольно ярких оправах и линзах. Интересно смотрятся как неоновые, так и пастельные тона.

Большие круглые солнцезащитные очки

Этот аксессуар идеально подойдут на лето для всех тех, кто хочет несколько разнообразить свой образ и сделать его более стильным.

Этот аксессуар помогает создать красивый драматический эффект. Интересно смотрится круглая оправа со слегка изогнутыми линзами.

Прямоугольная оправа

Удлиненная прямоугольная оправа является актуальной в этом году. Этот аксессуар вдохновлен 70-ми годами.

Он помогает сделать создаваемый образ действительно восхитительным.

Прозрачные оправы

Это один из самых неожиданных трендов солнцезащитных очков 2023 года.

На первый взгляд они выглядят как очки из научной лаборатории. Прозрачная оправа помогает привнести в создаваемый образ особую изюминку и притягательность.

Спортивные солнцезащитные очки

Этот аксессуар во многом напоминает солнцезащитные очки, которые носят профессиональные спортсмены. Кроме того, они несколько напоминают футуристическую эстетику 80-х годов. При этом можно выбрать совершенно любую цветовую палитру. Это выглядит просто невероятно, стильно и очень ярко.

Изящный силуэт

В этом году большой популярностью пользуются не только лишь простые и лаконичные спортивные силуэты.

В тренде сейчас более изящные силуэты аксессуаров с тонкой оправой и тонированными линзами. Такие солнцезащитные очки идеально подходят для создания нежного, мягкого и романтичного стиля.

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Удлиненная оправа “кошачий глаз”

Это достаточно модный и популярный тренд, который точно никого не оставит равнодушным, так как помогает сделать образ стильным, ярким и действительно притягательным.

Оправа “кошачий глаз” выглядит действительно шикарно. Благодаря таким очкам можно создать шикарный и при этом несколько драматический вид.

Линзы в форме сердца

Это достаточно интересная и модная тенденция, которая в этом году заслуживает особого внимания. Такие очки были самым настоящим трендом в 2000-х годах.

Можно выбрать достаточно толстую оправу и светоотражающие линзы или же тонкую оправу и цветные линзы.

Солнцезащитные очки лавандовых тонов

Цветные линзы в этом году пользуются огромной популярностью. Это модная и популярная тенденция.

Отличным вариантом станут пастельные тона. Интересно смотрятся солнцезащитные очки с оттенком лаванды.

Оправа инкрустированная жемчугом

Такие солнцезащитные очки сочетают в себе винтажные нотки с современными акцентами.

Оправа, инкрустированная жемчугом, выглядит просто невероятно и может стать украшением совершенно любого образа. Это отличное решение, которое поможет придать ретро стиль. При этом такая оправа будет выглядеть восхитительно и сияюще.

Авиаторы

Можно придать образу классический и при этом действительно роскошный вид при помощи солнцезащитных очков-авиаторов.

Это модная интерпретация тренда негабаритных аксессуаров с яркой оправой и линзами больших размеров. С помощью таких солнцезащитных очков можно создать действительно потрясающий образ.

Все эти аксессуары выглядят действительно потрясающе и легко можно выбрать желаемый вариант.