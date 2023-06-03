Доктор Захарова объясняет, почему важно спать с закрытым окном

Спать с открытыми окнами, по-видимому, имеет смысл, особенно летом. Заблуждение. Новое исследование показывает важность того, чтобы держать окна закрытыми в ночное время.

Согласно исследованию, существует связь между ночным шумом и выбросом гормонов стресса. Гормоны стресса со временем могут даже вызвать повышение уровня холестерина или кровяного давления, говорит Татьяна Захарова. Шумы из окружающей среды, такие как шум улицы или проезжающих мимо машин, присутствуют всегда. В течение дня наш мозг, по-видимому, игнорирует многие раздражители окружающей среды. Ночью мы можем воспринимать эти раздражители, даже если спим и не просыпаемся.

Лучше всего закрывать окна на ночь, особенно в шумных районах и городах. Это исследование также указывает на связь между воздействием ночного шума и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Бдительность наших предков, которые воспринимали звук как возможный источник опасности в ночное время, является одним из объяснений. Наши тела остаются в состоянии повышенной готовности, а гормоны стресса готовят нас к бегству. Лучше всего закрывать окна на ночь, особенно в городах и местах, где нет тишины.