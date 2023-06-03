 

Доктор Захарова объясняет, почему важно спать с закрытым окном

03.06.2023, 16:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Спать с открытыми окнами, по-видимому, имеет смысл, особенно летом. Заблуждение. Новое исследование показывает важность того, чтобы держать окна закрытыми в ночное время.

Согласно исследованию, существует связь между ночным шумом и выбросом гормонов стресса. Гормоны стресса со временем могут даже вызвать повышение уровня холестерина или кровяного давления, говорит Татьяна Захарова. Шумы из окружающей среды, такие как шум улицы или проезжающих мимо машин, присутствуют всегда. В течение дня наш мозг, по-видимому, игнорирует многие раздражители окружающей среды. Ночью мы можем воспринимать эти раздражители, даже если спим и не просыпаемся.

Лучше всего закрывать окна на ночь, особенно в шумных районах и городах. Это исследование также указывает на связь между воздействием ночного шума и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Бдительность наших предков, которые воспринимали звук как возможный источник опасности в ночное время, является одним из объяснений. Наши тела остаются в состоянии повышенной готовности, а гормоны стресса готовят нас к бегству. Лучше всего закрывать окна на ночь, особенно в городах и местах, где нет тишины.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / В библиотеке нашли шумерскую карту, на которой есть Россия

04.06 / Человеческие чувства или зрелищные элементы: в чем различие между духовностью и эзотерикой

04.06 / Стало известно, что ждет российский рубль в случае обвала доллара

04.06 / Выпускной-2023: Дети звезд российского шоу-бизнеса прощаются со школой

04.06 / Рак, развод и жизнь сначала: Анджелине Джоли исполнилось 48

04.06 / Новые доказательства опровергают гипотезу о падении Тунгусского метеорита

04.06 / Zа Vойну: Отдых на атолле Бикини

04.06 / “Устроила танцы на костях”: Пугачеву призвали выйти на дискуссию

04.06 / Мнение: Ночь светла

04.06 / Дружба теленка с лошадью умилила Сеть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика