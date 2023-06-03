Российское правительство открыло порт Тикси для иностранных судов

На севере Якутии, на побережье моря Лаптевых, правительство РФ включило порт Тикси в международный список и сделало его открытым для иностранных судов. Об этом 3 июня пояснила пресс-служба кабинета министров.

В заявлении говорится, что “данное решение создает условия для запуска инвестиционного проекта по строительству портового узла в районе поселка Найба”. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. Объем грузоперевозок может составить до 30 млн. тонн в год. РФ много раз сокращала поставки нефти на Запад по морю.

Мишустин ранее, на пленарном заседании Российско-Китайского делового форума, прошедшего в Шанхае 23 мая, призвал улучшить транспортные маршруты между Россией и Китаем. В качестве одной из приоритетных задач он назвал “более активное использование потенциала Северного морского пути”, кратчайшего пути из Азии в Европу. 17 мая президент РФ Владимир Путин также выразил уверенность в том, что правительство осуществит крупные инфраструктурные проекты. В частности, речь шла о круглогодичном запуске судов по Северному морскому пути.