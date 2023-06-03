Мнение: Сможем ли мы победить США, план войны НАТО с Россией и борьба с неоколониализмом

1. Блогер konstantinus-a прикидывает, сможет ли Россия победить США на поле боя, и приходит к выводу, что США при любых раскладах проиграют (ссылка):



Если речь о гибридных прокси-войнах, то мы уже у США выиграли две такие войны (Грузия и Сирия), и сейчас успешно выигрываем третью, на Украине, которую, очевидно, выиграем без вариантов, если только нашим врагам, при помощи наших рассерженных караул-патриотов, не удастся раскачать общество на всёпропально-патриотическую истерику, как в 1905 и 1917 гг.

Даже если речь зайдёт о прямом вооружённом столкновении (без учёта ядерного оружия), то и тогда Россия почти наверняка побеждает. При использовании ядерного оружия, понятно, победителей не будет, но наименее пострадает за счёт обширности территорий, а так же превосходства в стратегических вооружениях и в системах ПРО, опять же именно Россия, и в этом смысле тоже условно победит.

Россия США уступает только во флоте, кое американское преимущество уже почти аннулировано нашими гиперзвуковыми системами (+крылатками), и ещё года через 3-5 будет аннулировано полностью. Не говоря, что в открытом море нам с США воевать и не надо, а с учётом нашей мощной береговой обороны, включая превосходство российского ВМФ по кораблям ближней (прибрежной обороны по сути) морской зоны, корветам и фрегатам (не считая катеров пограничной службы, многие из которых те же корветы), морское преимущество США им ничего принципиально не даёт. А так же в авиации, кое их преимущество во многом аннулируется нашим полным превосходством в ПВО, ПРО и РЭБ. Ещё американцы нас превосходят в средствах связи и дистанционной разведки, но не принципиально.

В то время как Россия значительно превосходит США в критически важных областях для того ТВД где мы и будем только сражаться, т.е. в сухопутной войне. Россия кратно превосходит США в уже упомянутых средствах ПВО всех типов, ПРО и РЭБ. Превосходство в артиллерии всех типов ещё более существенно. Так же мы имеем подавляющее превосходство в танках, и небольшое, но тоже превосходство в БМП (+БМПТ). Ещё мы имеем превосходство, даже если не количественное, то технологическое, в ракетных системах всех типов.

Плюс Россия сильно превосходит США ещё по двум параметрам:

Во-первых, по боевому опыту крупных войн, в том числе с близкими по уровню противниками. Последняя крупная война с близким по уровню противником США вели в 1991 г. с Ираком, и из комсостава той войны все уже давно на пенсии, а Афганская кампания против диких моджахедов на это не тянет, да она и заключалась в основном в дистанционных авиа и артиллерийско-ракетных ударах, да операциях по сопровождению конвоев и удержанию блокпостов. В то время как Россия непрерывно и интенсивно воюет уже 23 года – Чечня, Грузия, Крым, Сирия, Украина, причём три из этих кампаний были весьма напряжёнными, а в двух из них мы столкнулись с технически близким по уровню противником (Грузия, Украина); так что сейчас в российской армии весь комсостав, сверху донизу, а так же абсолютное большинство рядовых и младших командиров имеют богатый боевой опыт самых разных типов и условий военных действий, плюс такой же боевой опыт имеет существенная часть нашего мобилизационного ресурса.

Во-вторых, по боевому духу армии (хотя наши рассерженные патриоты всячески пытаются его снизить, но пока, к счастью, у них не очень получается) и морально-волевым качествам солдат (можно вспомнить известное сравнение).

По совокупности, без учёта ЯО, если произойдёт прямая война России и США один на один, то с наибольшей вероятностью победит именно Россия и совершенно точно не проиграет. В случае если на стороне США выступит всё НАТО (что не факт), то тут, из-за большого численного превосходства совокупных сил НАТО (даже если всё ОДКБ выступит на нашей стороне, что, увы, тоже не факт, то это существенно не изменит расклад), уже будут катастрофические для нас проблемы, и победа станет почти невозможной, но, к счастью, у ЕСовцев с армией дела на порядок более кислые чем у США, а потому как минимум на то, чтобы если и не победить, то не проиграть мы сможем смело рассчитывать.

2. К счастью, американцы ещё настолько безумны, чтобы воевать с Россией напрямую. Они готовы делать это только косвенными методами, либо взращивая у нас пятую колонну, либо снабжая оружием своих прокси.

Проблема США в том, что прокси постепенно заканчиваются, на их место нужны следующие жертвы, которых США направят медведю в берлогу. Не исключено, что в итоге в очередь на уничтожение станут и страны НАТО в Европе. Натовцы, по сообщениям СМИ, уже вовсю готовят планы прямой войны против России (ссылка):



НАТО подготовила секретный план на случай, если произойдет военное столкновение с Россией. Это выяснил обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.

По словам журналиста, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будут предложены на одобрение «тысячи страниц секретных военных планов».

В них впервые со времен холодной войны подробно описан сценарий прямого столкновения с РФ

3. Наши власти тоже не сидят сложа руки. Мы, в отличие от Запада, не агрессоры, нападать на западные страны мы не собираемся. Но помочь угнетённым народам из других частей света сбросить с себя западное ярмо мы очень даже можем (ссылка):

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о необходимости покончить с неоколониальными практиками. Его цитирует ТАСС.

Колониальные подходы должны уступить место видению мироустройства с позиций многополярности, сказал Медведев на заседании оргкомитета объединения политических и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма».

По словам зампреда Совбеза, тема борьбы с неоколониализмом не теряет своей актуальности. В связи с этим он заявил о необходимости стремиться к созданию более справедливой модели международного взаимодействия. Существующий миропорядок «назвать справедливым, к сожалению, нельзя», подчеркнул Медведев.