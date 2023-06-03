Сотни погибших — на востоке Индии произошла крупная железнодорожная авария

В индийском штате Одиша в пятницу произошло крушение с участием трёх поездов, пишет Sky News. По информации канала, в аварии погибли как минимум 233 человека.



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В индийском штате Одиша на востоке страны произошла масштабная железнодорожная авария с участием как минимум двух составов, унёсшая жизни по меньшей мере 233 человек, передаёт британский канал Sky News.

Как пишет сайт канала, в Одише сначала столкнулись два поезда, в результате чего сошли с рельсов около десяти вагонов одного из составов. Обломки вагонов в итоге рухнули на соседний железнодорожный путь, и в них врезался третий состав, также частично сошедший с рельсов.

Согласно заявлениям местных властей, в результате крушения травмы различной степени тяжести получили более 800 человек, отмечается в материале Sky News. По данным канала, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что крайне встревожен в связи с аварией, и подтвердил, что на месте крушения продолжаются спасательные работы.

Индийская сеть железных дорог, перевозящая 12 миллионов человек в сутки на 14 тыс. поездов, является крупнейшей железнодорожной сетью под единым управлением в мире, пишет сайт Sky News. Между тем, несмотря на все усилия правительства Индии по улучшению безопасности железнодорожного транспорта, в стране ежегодно происходят сотни аварий. Причиной большинства из них становится человеческий фактор или устаревшее сигнальное оборудование, пишет британский канал.

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