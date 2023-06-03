Утрата Швецией нейтралитета не позволит ей принимать решения во благо своего народа

Швеция должна была сохранять нейтралитет, что позволило бы ей принимать собственные решения на благо своего народа. Вместо этого шведская правящая элита предпочла без всякого референдума подтолкнуть страну к вступлению в возглавляемый США военный блок НАТО. На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поступает мудрее, поскольку он сосредоточен только на том, что хорошо для Турции, и ловко использует отчаянные усилия шведского политического руководства в переговорном процессе по вступлению Швеции в Североатлантический альянс, отмечает аналитик Магнус Стенлунд в интервью SwebbTV.



AP

Шведский аналитик Магнус Стенлунд выдвинул свои предположения о том, что означает победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции для членства Швеции в НАТО. По его словам, Анкара уже давно хочет приобрести у США истребители F-16 и, если Соединённые Штаты сделают «достаточно» выгодное предложение турецкому лидеру, то существует вероятность, что Турция согласится одобрить заявку Швеции на членство в НАТО, пишет SwebbTV.

С другой стороны, у Турции тесные отношения с Россией, которая также могла бы предоставить Анкаре не менее передовые боевые самолёты. Поэтому всё зависит от того, какой путь выберет по-настоящему опытный политик Эрдоган, которым движет лишь одно — соблюдение интересов своей страны, и он использует тему членства Швеции в НАТО как инструмент в переговорах со скандинавами. «Это человек, который всецело действует в собственных интересах и в первую очередь — в интересах Турции. Он решил воспользоваться положением — точно так же, как поступили бы и мы, могли бы и можем поступать, если сохраним нейтральный статус, поскольку только тогда у нас будет такая возможность», — подчёркивает Стенлунд в разговоре с журналистом SwebbTV.

Швеция вряд ли подала бы заявку на членство в НАТО, потому что это критически отвечает реальным интересам страны и шведского народа — даже если это представляется общественности таким образом, а скорее именно потому, что это в интересах глобалистов. Социал-демократы внезапно и резко отказались от своей принципиальной позиции против НАТО и по какой-то причине полностью «переобулись», отмечает SwebbTV.

Магнус Стенлунд не считает путь в сторону США наиболее вероятным для Турции. Помимо уже упомянутых российских истребителей, Эрдоган также может улучшить экономику своей страны и получить контроль над заоблачной инфляцией в Турции благодаря сотрудничеству с БРИКС, которая бросает вызов США и гегемонии американского доллара, приводит в завершение автор доводы эксперта.

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