В США арестовали врача, который выписывал пациентам несуществующие лекарства при помощи ChatGPT

Врач-терапевт Ричард Найлс арестован в Мэриленде (США) по обвинению в выписке фальшивых лекарственных рецептов. Более чем 400 пациентов молодого доктора получили рецепты с несуществующими лекарствами, сгенерированные нейросетью ChatGPT.

В полиции считают, что Найлс, не обладая достаточной компетенцией для самостоятельной постановки диагноза и назначения, часто обращался за помощью к искусственному интеллекту. Доктор описывал нейросети симптомы пациента и просил поставить диагноз и назначить лечение.

Со временем пациенты стали жаловаться на то, что не могут найти выписанные Найлзом лекарства ни в одной аптеке, но списывали это на редкость препаратов и общий дефицит лекарств в США. Так продолжалось до тех пор, пока врач не диагностировал пациентке, у которой была удалена селезёнка, рак селезёнки, и не назначил препараты для его лечения. Возмущённая женщина обратилась в полицию, где выяснилось, что ни одного из лекарств, которые выписал Найлз, не существует в природе.

– Это мошенник хотел, чтобы я лечила рак селезёнки экстрактом печени барбарийской утки, – возмущается пострадавшая от действий врача. – Ещё в рецепте были какие-то бацило-кокцинумы, названия я точно не запомнила. В полиции эти лекарства проверили по федеральной базе данных и по базе ВОЗ, и не нашли ничего подобного. Таких препаратов просто нет, их никто не изобретал, и они ничего не лечат.

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