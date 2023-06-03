 

Клещи способны выдержать воздействие экстремальной температуры

03.06.2023, 15:19, Разное
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Клещи – это мелкие паразитические существа, которые часто живут на животных или в вересковых зарослях. Недавние исследования показали, что они оказались устойчивыми к экстремальным температурам, которые могут достигать до -78 градусов Цельсия.

Эти данные были получены во время исследования, проведенного группой ученых из Норвегии. Изучено было несколько видов клещей, включая тех, которые живут в Антарктике, на Северном полюсе, а также в других труднодоступных местах, где температура может быть крайне низкой.

Оказалось, что клещи могут выдерживать не только низкие, но и высокие температуры. Это связано с тем, что их организмы имеют способность быстро адаптироваться к изменениям внешней среды.

Эти данные могут стать полезными для науки и медицины, поскольку клещи являются переносчиками многих опасных инфекций, таких как боррелиоз и клещевой энцефалит. Понимание того, как они выживают в экстремальных условиях, может помочь ученым разработать новые методы борьбы с насекомыми.


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