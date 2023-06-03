Раскрыта одна из тайн пирамид

Одним из самых загадочных периодов в истории Древнего Египта является эпоха правления фараона Хеопса. Его пирамида была одним из семи чудес света, но до сих пор многие факты о древней цивилизации остаются неизвестными.

Однако, благодаря одному событию, связанному с матерью Хеопса, исследователи получили дополнительные сведения о жизни и культуре древних египтян.

Когда археологи в 1925 году обнаружили гробницу женщины, они были поражены тем, что все ее украшения выполнены из материалов высокого качества, таких как золото, серебро, на них имелись и полудрагоценные камни. Это вызвало у них интерес, они подробно изучили каждую деталь и обнаружили, что существует тесная связь между украшениями и магией, которую использовали древние египтяне.

Благодаря этому открытию археологи нашли множество доказательств того, что египетские ремесленники использовали знания магии при создании украшений, которые оказались связаны с культом богини Бастет, покровительницы женщин, что обладала магической силой защищать их от злых духов.