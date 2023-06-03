 

Раскрыта одна из тайн пирамид

03.06.2023, 15:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Одним из самых загадочных периодов в истории Древнего Египта является эпоха правления фараона Хеопса. Его пирамида была одним из семи чудес света, но до сих пор многие факты о древней цивилизации остаются неизвестными.
Однако, благодаря одному событию, связанному с матерью Хеопса, исследователи получили дополнительные сведения о жизни и культуре древних египтян.

Когда археологи в 1925 году обнаружили гробницу женщины, они были поражены тем, что все ее украшения выполнены из материалов высокого качества, таких как золото, серебро, на них имелись и полудрагоценные камни. Это вызвало у них интерес, они подробно изучили каждую деталь и обнаружили, что существует тесная связь между украшениями и магией, которую использовали древние египтяне.

Благодаря этому открытию археологи нашли множество доказательств того, что египетские ремесленники использовали знания магии при создании украшений, которые оказались связаны с культом богини Бастет, покровительницы женщин, что обладала магической силой защищать их от злых духов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / В библиотеке нашли шумерскую карту, на которой есть Россия

04.06 / Человеческие чувства или зрелищные элементы: в чем различие между духовностью и эзотерикой

04.06 / Стало известно, что ждет российский рубль в случае обвала доллара

04.06 / Выпускной-2023: Дети звезд российского шоу-бизнеса прощаются со школой

04.06 / Рак, развод и жизнь сначала: Анджелине Джоли исполнилось 48

04.06 / Новые доказательства опровергают гипотезу о падении Тунгусского метеорита

04.06 / Zа Vойну: Отдых на атолле Бикини

04.06 / “Устроила танцы на костях”: Пугачеву призвали выйти на дискуссию

04.06 / Мнение: Ночь светла

04.06 / Дружба теленка с лошадью умилила Сеть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика