 

Источник сообщил о нежелании Пугачевой продавать семейный замок в деревне Грязь

03.06.2023, 14:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Алла Пугачева, легенда российской эстрады, продолжает оставаться в центре внимания публики. Недавно стало известно, что певица решила судьбу своего семейного замка в деревне Грязь, который является для нее местом, где хранятся многие счастливые воспоминания.

Некоторые публичные личности уже начали хвастаться тем, что они стали новыми владельцами этого вычурного строения и даже якобы уже распродают имущество Аллы Пугачевой. Так, скандально известный шоумен Стас Борецкий поспешил похвастаться, что стал новым владельцем замка Пугачевой и предлагает всем желающим купить ее туфли за миллион рублей. Однако, как сообщают источники, все это лишь пустые разговоры.

Согласно информации, полученной из надежных источников, сама Примадонна решила не продавать свой замок. Инсайдер рассказал, что такое решение принимается на эмоциональном уровне. Замок связан с самыми теплыми и яркими моментами жизни семьи и построен в соответствии с их вкусами и желаниями. Поэтому Пугачева выступает против продажи и не станет этого делать в ближайшем будущем.

Поговаривают, что певица совершенно не боится поездок на Родину и еще обязательно прилетит при случае в Россию.

Таким образом, все, кому не дает покоя будущее семейного замка в деревне Грязь, могут выдохнуть с облегчением: продавать имение никто не собирается. Алла Пугачева продолжает оставаться верна своим убеждениям и сохранять то, что для нее действительно ценно и важно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / Депутат Госдумы РФ заявил, что ни одна из целей СВО за 15 месяцев так и не была достигнута

04.06 / Экс-аналитик ЦРУ – оторваны от реальности — вашингтонские политики зря возомнили, что РФ сдастся

04.06 / Троица: приметы и традиции в светлый праздник 4 июня

03.06 / Наша Таня громко плачет: 5 причин полюбить жену Петросяна

03.06 / Собянин рассказал, как преобразились Богородское, Гольяново, Метрогородок и Восточный

03.06 / Собянин: Автобусы уникального сервиса перевозок по требованию “По пути” перевезли 1 млн пассажиров

03.06 / Сотни погибших — на востоке Индии произошла крупная железнодорожная авария

03.06 / Утрата Швецией нейтралитета не позволит ей принимать решения во благо своего народа

03.06 / “Вторичка” сильнее всего подешевела в Истре

03.06 / В зеленом театре на ВДНХ стартовал новый сезон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика