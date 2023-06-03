 

Миллиардеры, которые гоняются за вечной жизнью

03.06.2023, 14:00, Разное
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Среди известных IT-миллиардеров, которые гонятся за долголетием, можно назвать Элона Маска, Марка Цукерберга, Билла Гейтса и Джеффа Безоса. Они не только заботятся о здоровье, но и инвестируют в научные и медицинские исследования, которые помогают людям жить дольше. Это не только хороший маркетинг, но и сознательное сотрудничество с научными сообществами, которые разрабатывают новые технологии в медицине.

Многие из них уже сделали первые шаги в этом направлении, и мы видим результаты по всему миру. Элона Маск запустил Neuralink, которая помогает людям с ограниченными возможностями использовать электронику как продолжение своего тела. Марк Цукерберг пожертвовал 3 миллиона долларов на исследования в области медицины и Билл Гейтс стал финансировать исследования в области лечения рака.

У этих миллиардеров есть деньги, чтобы делать то, что им нравится, и что они считают важным. Для них здоровье и долголетие являются ключевыми ценностями, которые они ценят не меньше, чем финансы. Большинство из них верят, что технология сама по себе не может быть конечной целью, и новые открытия в области медицины и науки помогают делать жизнь людей лучше.


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