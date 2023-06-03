Если Минобороны РФ не прекратит беспредел в Белгородской области, то на защиту региона встанет ЧВК «Вагнер» — Пригожин

Несколько дней назад в публичном пространстве произошел конфликт между ЧВК «Вагнер» и представителями «Ахмата». Причиной стало недопонимание сторон, однако, все удалось решить мирным путем. Об этом рассказал глава «оркестра» Евгений Пригожин в ответ на соответствующий запрос от корреспондентов издания «Накануне».

«В настоящий момент конфликт улажен и, собственно говоря, я пообщался в тот же день, мне позвонил Рамзан (Рамзан Кадыров. — Прим. Ред.) Мы с ним поговорили и договорились о том, что спускаем эту всю историю на тормозах», – сообщил Евгений Пригожин.

Также глава ЧВК «Вагнер» объяснил, почему выступает с критикой в отношении некоторых официальных лиц Министерства обороны Российской Федерации.

«Сегодня гибнут дети, гибнет мирное население в Белгороде, и министерство обороны ничего сделать не в состоянии, потому что оно де-факто не существует, оно в хаосе. Поэтому, естественно, критиковать я буду и дальше», – объяснил Пригожин.

Кроме того, Евгений Пригожин отметил, что не позволял себе оскорбительных выражений в адрес руководства «Ахмата».

«Никто оскорбительно об «Ахмате» не отзывался, и в том числе я выложил видео, в котором четко понятно, что абсолютно нормальные отношения, и я нигде не позволил себе каким-то образом их критиковать, а сказал о том, что Рамзан Ахматович прав по поводу мобилизации, я с ним полностью согласен», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Основатель «оркестра» также ответил на вопрос журналистов относительно появления бойцов ЧВК «Вагнер» на территории Белгородской области, по которой ВСУ сейчас активно наносят удары. По словам Пригожина, если МО РФ продолжит происходящий в регионе «беспредел», то «музыканты» будут вынуждены встать на защиту.

«И ожидать приглашения чьего-то и спрашивать можно нам или нет, мы не будем. Единственное, потребуем боеприпасы, потому что без них бесполезно приходить, как говорится, с голой жопой на мороз– заключил Евгений Пригожин.

Ранее Евгений Пригожин отреагировал на видеообращение чеченского депутата Адама Делимханова. Основатель ЧВК «Вагнер» подчеркнул, что парламентарий всегда может связаться с ним напрямую.