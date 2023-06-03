Загар без солнца. Какие средства не нанесут вреда коже

Многие люди мечтают о бронзовом загаре, однако опасаются того, что длительное нахождение под солнцем может быть не безопасным. И это верно, поскольку под его воздействием разрушается коллаген, и это приводит к появлению морщин, пигментных пятен, тонких линий и пр. Чтобы обезопасить кожу от подобных последствий и при получить красивый загар, надо воспользоваться нижеприведенными рекомендациями.

Автозагар

Существует множество формул в виде спреев, гелей, лосьонов и прочих средств для загара. Он абсолютно безвреден, а эффект от него просто потрясающий, если применять его аккуратно и со знанием дела. Поначалу рекомендуется протестировать воздействие на закрытом участке кожи, чтобы посмотреть, все ли вас устраивает, и как автозагар работает. Затем следует отшелушить поверхность кожи при помощи скраба и равномерно нанести средство. Не торопитесь надевать одежду, подождите полного высыхания. Автозагар держится на поверхности приблизительно неделю.

Профессиональный спрей-загар

Если вы разочаровались в эффекте автозагара, используемого в домашних условиях (например, он лег не достаточно равномерно), или боитесь наносить его самостоятельно, отправляйтесь в салон. Там вам гарантированно помогут добиться нужного эффекта. Будет разумным решением провести предварительную консультацию с мастерами салона или найти информацию по интернету, чтобы следовать всем инструкциям по предварительной подготовке к процедуре.

Порошковый бронзатор

Даже легкое нанесение порошкового бронзатора на кожу гарантированно произведет на вас потрясающее впечатление. Вы можете его использовать в местах, на которые редко попадает солнце, к примеру, по линии роста волос, на висках, крыльях носа, скулах и пр. Также можно использовать бронзатор для того, чтобы покрыть плечи, область декольте, шею. Используйте в качестве инструмента для нанесения большую пушистую кисть. Длительного эффекта ожидать не стоит, а вот локальное временное применение будет достаточно эффективным.

Бронзирующие капли для макияжа

Также очень эффективный и безопасный способ придать коже бронзовый оттенок. Они являются отличной альтернативой порошковому бронзатору. Соедините бронзирующие капли с ежедневным увлажняющим кремом и используйте по своей обычной схеме. То есть, наносите на лицо, шею, область декольте и пр. Чем чаще вы будете использовать крем с каплями, тем более ярким станет ваш загар, поскольку бронзирующие капли обладают свойством медленно наращивать цвет.

Тональный крем

Его можно использовать не только для лица, но и для всего тела. Нанесите на всю поверхность или на нужные зоны удобным для вас способом. Сверху можете покрыть тонким слоем пудры или фиксирующим спреем для того, чтобы он держался весь день. Отличный вариант для торжественного выхода (если вы не успели загореть или умышленно прячетесь от агрессивных солнечных лучей), поскольку это гарантирует равномерность и качество выбранного вами тона (вы сами можете регулировать степень яркости и наличие оттенков по вашему усмотрению).

Еженедельный пилинг

Эта процедура не сможет заставить вашу кожу стать смуглой, однако она поможет ей обрести приятный сияющий оттенок. Омертвевшие клетки, которые накапливаются на поверхности, могут изменить цвет, сделав его тусклым и малопривлекательным. Если вы возьмете за правило раз или два раза в неделю использовать средства с гликолевой кислотой, этих последствий не будет. После не забывайте наносить увлажняющий крем. Во-первых, как уже было сказано, кожа станет сияющей, упругой и красивой сама по себе. Во-вторых, вы сможете загореть просто находясь на свежем воздухе (не обязательно на пляже). Загар будет ровным, блестящим и привлекательным (он лучше ложится, когда человек в динамике).