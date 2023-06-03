Топ с фруктово-овощным мотивом и массивные серьги: семь микротрендов модного летнего отдыха

Если вы хотите презентовать стильные летние образы, то вам будет наверняка интересно узнать информацию об актуальных микротрендах текущего сезона. Когда будете собираться на отдых, не забудьте взять следующие вещи.

Шелковый платок

Такой аксессуар носили Грейс Келли, Брижит Бардо, поэтому он ассоциируется с роскошью и гламуром. Кстати, такое изделие может стать хорошей альтернативой бейсболке.

Нейтральные и неброские вещи

Этот тренд можно назвать «тихая роскошь». Вы отказываетесь от изделий с логотипами известных брендов и ярких принтов в пользу нарядов нейтральных оттенков и сдержанного дизайна. Гламур и роскошь должны быть видны только в высоком качестве одежды.

Массивные серьги

Такие украшения эффектно дополнят любой летний образ. Отдавайте предпочтение однотонным, а не разноцветным сережкам. Пусть они будут либо золотые, либо позолоченные. Форму выбирайте на свое усмотрение.

Ультрадлинные юбки и платья

Не самый удобный, но все же актуальный тренд. Речь идет об очень длинных платьях или юбках, которые при ходьбе, скорее всего, придется чуть поддерживать руками за подол (особенно когда придется подниматься по ступенькам).

Топы с фруктово-овощным мотивом

Такие топы прекрасно сочетаются с любыми джинсами. Они позволят создать изысканный и в то же время непринужденный образ на лето. Такие топы могут быть в виде маек, футболок. Также можете обратить внимание на топы-шарфы с трендовым фруктово-овощным принтом.

Одежда цвета шоколада

Летом обычно в моде яркие и насыщенные цвета. Но, согласитесь, что не всегда есть желание презентовать пестрые образы. В таком случае из нейтральных оттенков самым трендовым является шоколадный. Он может быть очень темным, почти черным, а может быть более светлым, как кофе с молоком. Выбирайте вариант на свое усмотрение.

Вязанные крючком платья

Идеальные вещи для пляжа. Такие платья можно надевать прямо поверх купальника.