 

Истфак СПБГУ будет упразднён после скандала с доцентом-русофобом

03.06.2023, 13:33, Разное
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Учёный совет Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ) принял решение расформировать Институт истории с 1 июля 2023 года.

Война в УкраинеПричиной столь жёсткого решения стало выявление на факультете подпольной группы русофобов, которой руководил доцент Михаил Белоусов.

– После поступления многочисленных жалоб в адрес профессорско-преподавательского состава и обучающихся, была проведена проверка, которая показала, что в нынешнем виде Институт истории существовать не может. Каждый второй на факультете является либералом или поддерживает преступный киевский режим, – сообщил пресс-секретарь СПБГУ Игорь Фроянов.

По данным Telegram-канала Readovka, всем студентам и преподавателям будет предложено до 1 сентября пройти проверку на полиграфе и предоставить службе безопасности университета доступ к своим аккаунтам в социальных сетях.

В случае, если по итогам это проверки не будет выявлено нарушений действующего законодательства, то студенты смогут продолжить обучение за счёт средств федерального бюджета на других факультетах, а преподавателям предложат аналогичные занимаемые им ранее должности.

– Есть мнение, что проверку не пройдёт процентов 60-70, зато на выходе мы получим настоящих патриотов, которым можно доверять, – сообщил источник канала в администрации вуза.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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