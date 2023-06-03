 

«Безумно и очень опасно» — Трамп обвинил систему правосудия США в том, что она покрывает семейство Байденов

03.06.2023, 13:10, Новости дня
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В эфире Fox News экс-глава Белого дома Дональд Трамп обрушился с критикой на ФБР и Минюст за их отношение к расследованию коррупционных схем, в которых участвовал действующий американский президент и его родственники. По словам политика, в стране существует односторонняя система, которая рьяно защищает Байденов и тем самым дискредитирует правоохранительные органы.

Согласно недавнему опросу компании Harvard/Harris, большинство американцев считают, что «Джо Байден вместе со своим сыном участвовали в незаконной схеме торговли влиянием». И всё же, насколько нам известно, несмотря на гору доказательств — ФБР получило ноутбук Хантера в декабре 2019 года, — ФБР и Минюст отказались проводить расследование в отношении «большого парня», которому, как жаловался Хантер, приходилось отдавать половину своей выручки.

А с другой стороны, не прекращается травля Дональда Трампа, о которой мы поговорили немного в прошлом сегменте. Теперь 45-й президент Соединённых Штатов, который снова находится с нами, прокомментирует происходящее.

Этот вопрос лежит в основе расследования (конгрессмена. — ИноТВ) Джима Джордана. Является ли ФБР политизированным? Используется ли Минюст в качестве оружия? Комитет (конгрессмена. — ИноТВ) Джеймса Комера изучает, действительно ли семья Байденов… мы знаем, что Джо солгал, когда говорил на дебатах с вами и в интервью с представителями прессы: «Я никогда не обсуждал со своим сыном его зарубежные деловые сделки».

У нас есть фотодоказательства. Даты и время встреч. Теперь, по словам Джеймса Комера, у нас есть схемы следования денег в разные компании и девяти членам семьи Байденов. И они (конгрессмены, расследующие махинации Байденов. — ИноТВ) ищут один конкретный документ, в котором говорится о получении пяти миллионов долларов в обмен на действие, которое, по их утверждению, мог совершить Джо Байден. Но почему с ними (Байденом и его родственниками. — ИноТВ) ничего не происходит?

ДОНАЛЬД ТРАМП, экс-президент США: Их покрывают. Это односторонняя система. Очень несправедливая система. Но их защищают. Вспомните случай, когда Байден говорил о предоставлении миллиарда долларов за отставку (украинского. — ИноТВ) прокурора. Представляете, если бы я такое сказал?

Миллиард долларов, чтобы избавиться от прокурора. Вы говорите о записях. Это заявление было записано. Его заявление было незаконным: «Это деньги Америки. Мы не дадим вам миллиард долларов, если вы не избавитесь от прокурора». Тот вёл расследование в отношении сына Байдена и его компании. Он (Хантер. — ИноТВ) ничего не знал ни об энергетике, ни о чём-либо другом, но при этом входил в совет директоров энергетической компании и, кстати говоря, получал целое состояние.

Всё, что происходит, настоящее безумие. И это очень плохо. И в результате они (Минюст США. — ИноТВ) выглядят очень плохо. Мы говорим о границах, мы говорим о выборах, но в этот список можно добавить нашу систему правосудия. Если она коррумпирована, если в представлении людей она коррумпирована…

Стоит лишь взглянуть на все эти преступления. Например, на ноутбуке (Хантера. — ИноТВ) очень много всего. Очень дурных и зловещих вещей. И тем не менее они (правоохранительные органы. — ИноТВ) не хотят ничего делать. Это даже повлияло на импичмент. Если бы они ознакомились с содержанием ноутбука а он у них был, то не стали бы затевать первый и второй сфабрикованный импичмент, потому что я был прав, и их не следовало затевать.

Так говорили многие. Но существует двойственная система правления. Двойственная система. Вы говорите о правопорядке, его не может быть в стране с таким уровнем коррупции. А она существует. И они (правоохранительные органы. — ИноТВ) так упорно не хотят делиться документами (о коррупционных схемах Байденов. — ИноТВ).

В моём случае они выдумывают документы. А сейчас настойчиво не хотят отдавать документ. Насколько плохим он может быть? И это очень опасно. Я думаю, что это третий пункт, но это очень опасная ситуация для нашей страны.

Что ж, во вчерашнем эфире Комер заявил, что получил этот документ.

Дата выхода в эфир 03 июня 2023 года.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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