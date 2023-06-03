 

Отец Филиппа Киркорова отметил 91-летие

03.06.2023, 12:46, Разное
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Бедрос Киркоров – незабываемая легенда музыкальной индустрии, и его 91-летний юбилей не мог пройти незамеченным. Несмотря на свой почтенный возраст, артист продолжает активно выступать и радовать своих поклонников своими музыкальными шедеврами.

Но это не все, что происходит в жизни Бедроса Киркорова. Недавно общественность узнала о том, что он развелся и создал новую семью с молодой возлюбленной. Его избранница, 43-летняя Олеся Иванова.

Несмотря на разницу в возрасте, близкие отношения у них продолжаются уже более года. Бедрос Киркоров счастлив со своей новой любовью и не скрывает этого от своих поклонников.

Кроме того, у Бедроса Киркорова теплые отношения с его сыном Филиппом. Как сообщает 5 канал, в день его 91-летия, Филипп трогательно поздравил своего отца в своем микроблоге, пожелав ему оставаться таким жизнелюбивым еще много лет.

Бедрос Киркоров – настоящий пример того, как можно оставаться активным и жизнерадостным, даже когда тебе за 90. Его новая любовь и теплые отношения с сыном – это доказательство того, что никогда не поздно начать новую главу в своей жизни и сохранить близкие отношения с семьей. Мы желаем Бедросу Киркорову здоровья и долгих лет жизни!


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