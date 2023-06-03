Стилист раскритиковала свадебное платье Татьяны Булановой

Татьяна Буланова, одна из самых ярких звезд российской эстрады, вышла замуж в третий раз. На свадьбе с бизнесменом Валерием Рудневым она была в пышном белом платье, которое вызвало много вопросов у поклонников. Почему она выбрала именно такой наряд? Что стало причиной такого выбора?

Для ответа на эти вопросы мы обратились к стилисту Наде Ивановой, которая рассказала о трех свадебных нарядах Татьяны Булановой. Первое платье было достаточно минималистичным и соответствовало моде 1990-х годов. Второе платье было асимметричным и соответствовало моде 2000-х годов. А вот третье платье, которое Татьяна выбрала на свою последнюю свадьбу, не учитывает ее возраст и параметры.

По мнению Нады Ивановой, это слишком девичье платье для женщины 50-летнего возраста. Она считает, что Татьяна должна больше следить за модой или привлекать стилистов, чтобы выбирать наряды, которые соответствуют ее возрасту и типажу. Тем не менее, Нада Иванова пожелала новоиспеченным молодоженам счастья и гармонии в семейной жизни.

Несмотря на критику со стороны стилистов, Татьяна Буланова остается любимой звездой российской эстрады. Ее свадьба с Валерием Рудневым стала настоящим праздником для всех поклонников певицы. Мы желаем им долгих лет счастливой совместной жизни!