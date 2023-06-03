 

Стилист раскритиковала свадебное платье Татьяны Булановой

03.06.2023, 12:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Татьяна Буланова, одна из самых ярких звезд российской эстрады, вышла замуж в третий раз. На свадьбе с бизнесменом Валерием Рудневым она была в пышном белом платье, которое вызвало много вопросов у поклонников. Почему она выбрала именно такой наряд? Что стало причиной такого выбора?

Для ответа на эти вопросы мы обратились к стилисту Наде Ивановой, которая рассказала о трех свадебных нарядах Татьяны Булановой. Первое платье было достаточно минималистичным и соответствовало моде 1990-х годов. Второе платье было асимметричным и соответствовало моде 2000-х годов. А вот третье платье, которое Татьяна выбрала на свою последнюю свадьбу, не учитывает ее возраст и параметры.

По мнению Нады Ивановой, это слишком девичье платье для женщины 50-летнего возраста. Она считает, что Татьяна должна больше следить за модой или привлекать стилистов, чтобы выбирать наряды, которые соответствуют ее возрасту и типажу. Тем не менее, Нада Иванова пожелала новоиспеченным молодоженам счастья и гармонии в семейной жизни.

Несмотря на критику со стороны стилистов, Татьяна Буланова остается любимой звездой российской эстрады. Ее свадьба с Валерием Рудневым стала настоящим праздником для всех поклонников певицы. Мы желаем им долгих лет счастливой совместной жизни!


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / В библиотеке нашли шумерскую карту, на которой есть Россия

04.06 / Человеческие чувства или зрелищные элементы: в чем различие между духовностью и эзотерикой

04.06 / Стало известно, что ждет российский рубль в случае обвала доллара

04.06 / Выпускной-2023: Дети звезд российского шоу-бизнеса прощаются со школой

04.06 / Рак, развод и жизнь сначала: Анджелине Джоли исполнилось 48

04.06 / Новые доказательства опровергают гипотезу о падении Тунгусского метеорита

04.06 / Zа Vойну: Отдых на атолле Бикини

04.06 / “Устроила танцы на костях”: Пугачеву призвали выйти на дискуссию

04.06 / Мнение: Ночь светла

04.06 / Дружба теленка с лошадью умилила Сеть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика