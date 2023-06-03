 

Во Флориде нашли доисторическое кладбище

03.06.2023, 12:45, Разное
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В конце прошлого года археологи обнаружили удивительное место на севере Флориды – кладбище доисторических животных! Кладбище было раскопано недалеко от города Gainesville и оказалось уникальной археологической находкой.
Путь к открытию кладбища начался несколько лет назад, когда в округе были обнаружены остатки древних животных. Затем специалисты стали исследовать эту область и в результате обнаружили целое захоронение, на котором были найдены останки более 60 животных – мамонтов, мачох, утконосов и других животных, что обитали здесь около 8000 лет назад.
Археологи провели более года в раскопках, собирая останки, кости, зубы и другие предметы из разных слоев земли, чтобы восстановить историю этого места, а также определить, какие виды животных жили здесь в те давние времена.
Оказалось, что доисторическое кладбище расположено в зоне перехода между двумя видами климата, где температура воздуха и количество осадков менялись в зависимости от времени года. Это место было привлекательным для жизни благодаря доступу к источникам воды и обилию растительности.


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