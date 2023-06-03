 

Черный перец и таурин могут стать лекарством от заболеваний сердечно-сосудистой системы

03.06.2023, 12:45, Разное
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Перец и таурин являются прекрасными помощниками в борьбе с заболеваниями сердца. Перец – это не только один из самых распространенных приправ во всем мире, но и целый кладезь полезных веществ, которые могут помочь в борьбе с сердечными заболеваниями.
Один из главных компонентов черного перца – капсаицин. Он обладает антиоксидантными свойствами, которые помогают предотвратить повреждение клеток сердца, а также улучшить функционирование сердечно-сосудистой системы.
Таурин – это аминокислота, которая является важным компонентом для здоровья этого органа. Ее можно найти в ряде продуктов, таких как мясо, птица, рыба, морепродукты, но особенно много ее содержится в энергетических напитках. Таурин укрепляет миокард, снижает уровень холестерина и регулирует ритм сердца.
Вместе перец и таурин образуют мощный союз, который помогает бороться с такими сердечными проблемами, как артериальная гипертензия, ишемия, аритмия, и даже с сердечной недостаточностью.


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