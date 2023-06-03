Слишком частое мочеиспускание указывает на проблемы со здоровьем – уролог Гасанов

Возможно, вы мочитесь чаще, чем обычно. Врач предупредил, что это может быть признаком ряда серьезных проблем со здоровьем.

То, что мы делаем в туалете, может многое рассказать о нашем самочувствии и здоровье. При любых изменениях в стуле, таких как понос, кровь или запор. Это может быть сигналом о чем-то серьезном, даже о раке. Характер мочеиспускания также может быть хорошим индикатором, сказал врач. Уролог обсудил проблемы, которые могут возникнуть из-за необходимости “мочиться слишком часто”: “Эта инфекция распространена и может вызывать частое и болезненное мочеиспускание наряду с другими симптомами, такими как жжение и мутная моча”.

После определенного возраста организм начинает терять способность вырабатывать инсулин. Поскольку организм пытается вывести избыток глюкозы, высокий уровень сахара в крови может привести к частому мочеиспусканию.

Рак предстательной железы

У мужчин увеличенная или инфицированная простата может привести к частому мочеиспусканию, а также к затрудненному опорожнению кишечника.

Интерстициальный цистит

Мочевой пузырь может воспалиться и вызвать боль, а также частое мочеиспускание.

Рак мочевого пузыря

В редких случаях частое мочеиспускание может быть признаком рака мочевого пузыря.

Гиперактивный мочевой пузырь

Это состояние можно охарактеризовать как внезапный, острый позыв к мочеиспусканию. Оно часто сопровождается подтеканием мочи и недержанием.

Беременность

Во время беременности матка может увеличиваться и оказывать давление на мочевой пузырь, вызывая учащенное мочеиспускание.

Повышенное потребление жидкости

Употребление большого количества жидкости может вызвать учащенное мочеиспускание, особенно если вы употребляете кофеин или алкоголь.